Turgutreis'e uluslararası standartlarda futbol sahası

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında çağdaş standartlara getirilen Amiral Turgut Reis Futbol Sahası’nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa CHP PM Üyesi Alkım Denizaslanı, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla İl Başkanı Mehmet TOP, Bodrumspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personelleri, Karabağ Mahalle Muhtarı Ali Saygı, ilçe spor kulüpleri başkanları ile sporcuları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.



Aykoç Konseri ile başlayan açılış programında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı sonrası açılışa katılamayan davetlilerin mesajları okundu.

Belediye Meclis Üyesi Tamer Mandalinci, konuşmasında Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Turgutreislilere bir söz verdiğini belirterek sözlerine devam etti: “Gençlerimizin spor yaptığı bu stadı yaşadığımız çağa uygun, Amiral Turgut Reis’in adına yakışır bir şekilde yenilemenin sözü verilmişti. Bugün burada, bu sözü gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” Sahanın Avrupa standartlarında yenilendiğini vurgulayan Tamer Mandalinci, bu işte emeği geçen herkese teşekkür etti.



Amatör Spor Kulüpleri olarak gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmayı ve yediden yetmişe herkesi spora yönlendirmeyi hedeflediklerini, bunun için spor alanlarına ihtiyaç olduğunu belirten Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet TOP, yöreye kazandırılan saha için başta Başkan Aras olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.



Konuşmanın ardından Mehmet TOP ve Turgutreis Spor Kulübü Başkanı Melih Aydoğan tarafından Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında dört buçuk yıllık süreçte yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunarak spor alanında yapılan altyapı tesislerinin başarının yolunu açtığını söyledi.

Bodrum’daki amatör spor kulüplerine her zaman destek olduklarını belirten Başkan Aras, “Bundan sonraki hedefimiz Gümüşlük'te bulunan futbol sahamızı aynı Turgutreis’teki gibi çağdaş, çocuklarımıza yakışır bir sahaya kavuşturacağız” dedi.

Bahçelievler’de yapılmakta olan spor kompleksinde tenis sahası, basket sahası, halı saha ve okçuluk parkurunun yer alacağını ve Turgutreis’in çok kısa zaman içinde kapalı spor salonu projesine kavuşacağının müjdesini de veren Belediye Başkanı Ahmet Aras, bundan sonraki yatırımların üst yapı olarak devam edeceğini, alt yapı olmadan üst yapının olamayacağını belirtti.

Açılışta söz alan Bodrumspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, iş insanı ve futbola gönül verenler olarak amatör futbol ile ilgili ellerinden gelebilecek her türlü desteği sağlayacaklarını belirtirken, CHP PM Üyesi Alkım Denizaslanı da yeşil alanların genişlemesi, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durabilmeleri ve sporla ilgilenmeleri için her türlü katkıyı bugüne kadar verdilerini belirterek yenilenen sahanın Bodrum için hayırlı olmasını diledi.

Gerçekleşen açılışın ardından futbol sahasında incelemelerde bulunan Başkan Aras, genç futbolculara futbol topu hediye etti. Amatör kulüp sporcuları sahanın ortasında dev Türk bayrağı açtı.