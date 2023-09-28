Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) İETT'nin ev sahipliğinde İstanbul’da

Dünyada toplu taşımacılık alanında en büyük sivil toplum kuruluşu olan ve tarihi 1885 yılına dek uzanan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) İETT’nin ev sahipliğinde uluslararası eğitim programı düzenledi.

100’den fazla ülkeden toplu taşımacılık işletmecileri, yerel ve ulusal düzenleyici idareler, endüstri kuruluşları, araştırma merkezleri, akademisyenler ve danışmanlardan oluşan ve 1900’den fazla üyesi bulunan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), İstanbul’da İETT’nin ev sahipliğinde toplu ulaşım yöneticileri için eğitim ve diploma programı düzenledi.

Belçika, Hollanda, Almanya, İngiltere, İsveç, Norveç ve Fil Dişi gibi 15 farklı ülkeden toplu ulaşım kurumlarının önde gelen isimlerinin katıldığı eğitimlerde bir çok farklı eğitmen tarafından dünyada toplu ulaşım sistemleri, ulaşım sektöründeki yeni gelişmeler ve teknolojiler gibi farklı konular ele alındı.

İETT’den çok sayıda yöneticinin de katıldığı etkinliğe İETT Genel Müdürü İrfan Demet de bizzat eşlik etti. Katılımcılara ayrıntılı bir sunum gerçekleştiren İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT’nin Metrobüs Filo Kontrol Merkezi’ni de katılımcılara tanıttı. Ayrıca İETT’nin İstanbul’da bir ilke imza atarak dizelden tamamen elektrikliye dönüştürdüğü otobüsü ve İstanbul’a yeni kazandırılan 25 metre uzunluğunda, çift körüklü, 280 yolcu kapasiteli metrobüs aracını da tanıtarak katılımcılara deneyimleme fırsatı sundu.

25-27 Eylül 2023 tarihlerinde birinci modülü İstanbul’da gerçekleşen eğitimlerin, ikincisi kasım ayında İspanya’da, üçüncüsü ise 2024 yılı başında Almanya’da gerçekleştirilecek.