Yavaş'ın başlattığı kampanyada toplanan miktar belli oldu

Mansur Yavaş’ın başlattığı “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyasında toplam destek tutarı 12 günde 20 Milyon TL’yi geçti. 'İftar Ver' kampanyası ile birlikte toplam destek 30 milyon TL'ye yaklaştı

Kampanya sitesi www.ankaratekyurek.com üzerinden anlık açıklanan verilere göre “Su Ver” bölümünde 168 bin 7 faturaya 7.556.049 TL, “Bilet Ver” bölümünde 12 bin 775 bilete 731 bin 510 TL, “El Ver” bölümünde ise 55 bin 175 havale/EFT işlemi ile 12.007.500 TL tutarında toplam 20 Milyon TL’yi aşkın destek olundu.

TOPLAM DESTEK 30 MİLYON TL'Yİ BULMAK ÜZERE

Ramazan ayı başında düzenlenen “İftar Ver” kampanyasında ise 3 günde 500 Bin iftar menüsü alan hayırseverler, ihtiyaç sahibi yurttaşlar için yaklaşık 7.500.000 TL’lik destekte bulunmuştu. Bu tutarla birlikte toplam destek oranı 30 Milyon TL'ye yaklaştı.

Kampanyaya yardımsever yurttaşların gösterdiği yoğun ilgi sonucunda "Bilet Ver" bölümü tamamlandı. Sosyal yardım alan ya da salgın öncesi dönemde borcu nedeniyle suları kesilen tüm ihtiyaç sahibi yurttaşların ise faturalarının tamamı ödendi.

Kampanya, icra takibine düşen su faturalarının ödenmesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin IBAN numaralarına nakdi destek verilmesi bölümleriyle devam ediyor. Kampanya hakkında bilgi veren yetkililer, IBAN kampanyasında da sona yaklaşıldığını ve yardımsever yurttaşların yoğun ilgisinin devam ettiğini belirtti.

Yardımseverlerin destek tutarları anlık olarak www.ankaratekyurek.com adresinden yayınlanmaya devam ediyor.



