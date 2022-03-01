Yine ertelendi: Ankara Büyükşehir istiyor, ANKAPARK devredilmiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yapım maliyetini 801 milyon dolar olarak açıkladığı ve geçtiğimiz haftalarda maliyeti kalem kalem açıklanan Ankapark hakkında mahkeme bir kez daha erteleme kararı aldı. Sahipsiz kalan ve zararın her geçen gün milyonlarca lira arttığı parkın işletmecisinin tahliyesi için yeni duruşma tarihi 15 Haziran 2022 olarak belirendi.

801 milyon dolar harcanarak yapılan ve kısa sürede kapanan Ankapark’ta her geçen gün hırsızlık olayları ve kamu zararı yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi’nin sözleşmeyi feshetme kararına karşı işletmeci tarafından açılan dava mahkeme tarafından reddedilmiş, ancak Ankapark’ın tahliyesi konusundaki tedbir kararını kaldırılmamıştı.

İşletmecinin Ankapark’tan tahliyesinin ele alındığı ve 28 Şubat 2022 tarihinde görülen davada yine erteleme kararı alındı. Yargının Ankapark hakkında karar vereceği bir sonraki duruşma günü 15 Haziran 2022 olarak belirlendi.

VARİL YÜZDÜRÜLEREK YAPILAN HIRSIZLIK TESPİT EDİLMİŞTİ

Her geçen gün kamu zararı milyonlarca lira artan, sürekli hırsızlık vakalarının yaşandığı ve çürümeye terk edilen parkta en son çalınan kabloların varillere yüklenerek ve Ankara Çayı’nda yüzdürülerek çalındığı tespit edilmişti. Kanunen belediye güvenlik personelinin içeriye giremediği parkın çevresinde zararın büyümemesi adına Anfa Güvenlik personelinin devriyeleri ise sürüyor.