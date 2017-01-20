4 kişiyi öldürüp intihar eden gencin babası konuştu

İzmir’de 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Hakan K.’nın, cinayetleri babasının evlenmek istemesi üzerine işlediği ortaya çıkmıştı. Baba Murteza K., ifadesinde “Rahatsızlığını hiç belli etmedi. Bana söyleseydi evlenme planı yapmazdım" dedi.

İzmir’in Buca İlçesi’nde aynı aileden 4 kişiyi öldürdükten sonra gittiği evinde intihar eden Hakan K.’nın eşi İlknur ve babası Murteza K.’nın polise verdiği ifadeler, 5 kişinin ölümünün adeta bir hiç yüzünden gerçekleştiğini ortaya koydu.

Habertürk Gazetesi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre, öğretmen olan İlknur K. ifadesinde, eşinin, annesinin ölümünden dolayı kendisini suçladığını anlattı:“Hakan yaklaşık 4 yıl önce kullandığı otomobille kaza yaptı. Kazada annesi hayatını kaybetti. Hakan annesinin ölümünden hep kendisini sorumlu tuttu. Çünkü annesine çok bağlıydı. Babasının başka birisiyle evlenmek istemesinden rahatsızdı. Olay günü akşam telefonla aradı. Cinayet işlediğini söylemedi. Ancak helallik istedi. Yakında bulunan annemin evindeydim. Hemen eve gittim. Ancak intihar etmişti.”

Baba Murteza K. ise ifadesinde, evlilik kararı nedeniyle oğlunun rahatsız olduğunu fark etmediğini söyledi:“Olay günü Hüseyin Tiryaki’nin işyerine gittim, kapalıydı. Menderes Caddesi’ndeki evine gittim. Kapı açılmayınca evin küçük oğlu Emircan A.’yı aradım. Zehirlenmiş olabileceklerini düşünerek üst komşularıyla görüştüm. Çilingir çağırdık. Eve girdiğimizde kanlar içindeki cesetleri ile karşılaştık. Hakan’ın neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Aysel Aslan ile evlenmek istememden rahatsız olduğunu hiç söylemedi. Söyleseydi evlenme kararı almazdım. Oğlum Hakan ile Hüseyin Tiryaki çok iyi arkadaştı. Hüseyin evlendiğinde Hakan yardım için bankadan kredi çekti, verdi.”

Hakan K.’nın amcası ve yanında çalışan kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, eski çalışanı olduğu belirtilen Osman F. ise adliyeye sevk edildi.



Hakan K.

İKİNCİ KOCA İNTİHAR ETMİŞ

İzmir’de ilk eşinden olan oğlu Hüseyin Tiryaki, gelini Fadime Tiryaki ve ikinci eşinden olan kızı Behiye Aslan ile birlikte öldürülen Aysel Aslan’ın ikinci eşi olan Mehmet Aslan’ın iki yıl önce denizde ölü bulunduğu ortaya çıktı.

2015’te İzmir’de denizde cesedi bulunan Mehmet Aslan’ın ölümünün kayıtlara “intihar” olarak geçtiği öğrenildi. Bu arada 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Hakan K.’nın cinayet sonrasında günlük hayatına devam ettiği ortaya çıktı.

Hakan K.’nın cinayetlerden sonra eşiyle hiçbir şey olmamış gibi cep telefonu satın alma görüntüleri kameralara yansıdı. Hakan K.’nın ayrıca bir arkadaşını da arayıp olayı haber verdiği, çok üzgün olduğunu söylediği; ticari ilişkilerden dolayı bunun yaşanmış olabileceğini anlattığına dair ses kaydı bulundu.

BİR AİLE YOK OLDU

Hakan K., arkadaşı Hüseyin Tiryaki ile Tirkayi’nin 3 aylık hamile eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ve üvey kardeşi Behiye Aslan’ı öldürmüş, cinayetleri işlediğinin ortaya çıkması üzerine intihar etmişti. Hakan K.’nın cinayetleri babası ile Aysel Aslan’ın evlilik planları yapması nedeniyle işlediği öne sürülmüştü.