SON DAKİKAYARIN SAAT 12:00'YE KADAR SEFERLER İPTAL

67 YILLIK ÜNLÜ KEBAPÇI İFLAS ETTİ

67 yıllık ünlü kebapçı iflas etti

Ünlü döner markası Hacıbey Kebapçılık, iflas etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Temeli 1950 yılında atılan ünlü döner markası Hacıbey Kebapçılık ile ilgili mahkemeden olumsuz karar çıktı. Mahkeme, iflas erteleme talep eden şirketin kurtarılamayacağına hükmederek iflasına karar verdi. Şirketin tasfiye sürecine alındı.

Hacıbey Kebapçılık Gıda San. Tic. şirketi için geçtiğimiz Haziran ayı başında iflas erteleme başvurusunda bulunulmuştu. Dava başvurusu İstanbul Anadolu 8.  Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapıldı. Şirket adına yapılan iflas erteleme başvurusunda, şirketin borca batık olduğu kaydedildi. Şirket hakkında erteleme verilmesi durumunda, faaliyetlerin yeniden etkin bir biçimde sürdürülebileceği kaydedilmişti.

MAHKEME KAYYUM ATADI
Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Mahkeme, dosya üzerinde tedbir kararı verdi. Şirkete kayyum ataması yapılmıştı. Şirket hakkında tedbir kararı verilirken yargılamaya da devam edildi. Ancak yapılan yargılama sonrası mahkeme, şirketin kurtarılamayacağına karar verdi. Mahkeme şirket hakkında iflas kararı vererek dosyayı, tasfiye işlemleri için icra iflas müdürlüğüne gönderdi.

587346ddc03c0e13c85345dc.jpg

67 YIL ÖNCE TEMELİ ATILDI
Bursa merkezli Hacıbey Döner Lokantaları sektörün köklü firmalarından biri. Hacıbey markası Hüseyin Hacıbeyoğlu tarafından 1950 yılında yaratıldı. Bursa'nın bu köklü markası 1992 yılında da İstanbul'a adım attı. Aynı yıl Kadıköy, 1994'te İse Teşvikiye'de şubeler açtı. Daha sonraki yıllarda Teşvikiye'deki mekân kapandı.

YENİ MEKÂN SIKINTIYA NEDEN OLDU

Şirket, bu yılın başında ise İstanbul Ataşehir’de iddialı bir mekân açmıştı. Hüseyin Hacıbeyoğlu’nun kurucusu olduğu markayı şimdilerde İsmet Hacıbeyoğlu bulunuyor. Şirketin mali sıkıntıya girmesine, söz konusu mekânın açılışı ile ilgili yaşanan sorunların neden olduğu belirtilmişti.

RAPORLAR DA KÖTÜ GELDİ
Şirketin avukatı Serkan Duran, gelen bilirkişi raporları doğrultusunda mahkemenin iflas kararı verdiğini belirtti. Av. Duran, kararı temyiz ettiklerini. Kararın kesinleşmesi ile birlikte tasfiye sürecine geçileceğini kaydetti.

Hürriyet
933
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu tepkisiŞehit cenazesinde Kılıçdaroğlu tepkisi
Masaj salonlarına fuhuş baskınıMasaj salonlarına fuhuş baskını
Askerlerin arasına kamyonla girdi !Askerlerin arasına kamyonla girdi !
Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan'ın evine gittiGülben Ergen, Mustafa Erdoğan'ın evine gitti
Başkent'te calı bomba paniği !Başkent'te calı bomba paniği !
İstanbul havadan görüntülendiİstanbul havadan görüntülendi
9 Ocak İstanbul'da okullar tatil edildi9 Ocak İstanbul'da okullar tatil edildi
Halk İncirlik Üssü'nü sorguluyorHalk İncirlik Üssü'nü sorguluyor
Evlilik teklifinden sonra kavga ettiEvlilik teklifinden sonra kavga etti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS