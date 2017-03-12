Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'dan ilk açıklama



Açıklamasında konsolosluk topraklarının Türkiye toprakları sayıldığına işaret eden Kaya, "Biz başkonsolosumuzun, büyükelçimizin aracıyla geçmek üzereydik. Ona da engel olundu" diye konuştu.



Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yaşayan Türklere bir çağrıda bulunan Kaya, "İnşallah, ülkemizin, milletimizin değil sadece tüm mazlum coğrafyaların umudu olan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi daha da güçlendirmek için verdiğimiz çabayı 16 Nisan referandumunda güçlü bir 'evet'le hem Avrupalı hem de Türkiye'deki vatandaşlarımız Avrupa'ya en güzel dersi verecekler" ifadelerini kullandı.



Bakan Kaya, "Avrupa ülkelerinden özellikle Hollanda'dan savunduklarını söyledikleri demokratik değerlere bir an önce geri dönmelerini istiyoruz. İfade özgürlüğü, hareket, toplanma özgürlüğü şu an bunların hepsini askıya almış durumdalar" şeklinde konuştu.

Avrupalı Türk vatandaşlarının hem Türkiye için kıymeti olduğunu hem de yaşadıkları ülkelere değer kattığını vurgulayan Kaya, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği halk oylamasında Avrupalı Türk vatandaşlarının milletin iradesine sahip çıkacağına inandığını dile getirdi.



Bakan Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Avrupa'nın bizi bu kadar engellemesi, antidemokratik yollara sapması, ırkçı tutumu bizim referandum sonucundan 'evet' çıkmasından ne kadar korktuklarını gösteriyor. Türkiye'nin güçlenmesini, büyümesini istemedikleri için bizim vatandaşlarımızla da buluşmamıza engel oluyorlar. Bu ırkçı tutumun tek bir gerekçesi olabilir, 16 Nisan referandumunda çıkacak 'evet' sonucundan korkmaları. Hollanda hükümeti ne kadar Türkiye düşmanı terör örgütü varsa onların özgürce propaganda yapmasına izin veriyor. Bu süreçte 'hayır' oyu için yapılan organizasyonların hepsine anlayışla yaklaşıyorlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı geldiğinde konsolosluk binasına girişimize dahi izin vermediler."



"GİRİŞİNİZ YASAKLI" DEDİLER



Bakan Kaya, kendisine konsolosluk binasına girişinin yasaklı olduğunu ve Hollanda'yı bir an önce terk etmesinin söylendiğini anlatarak, "Manzara çok açık ve net. Hollanda hükümeti Türkiye düşmanlığı yapıyor ve referandumdan çıkacak 'evet' oyunun Türkiye'yi, milletimizi ne kadar güçlendireceğini gördüğü için de tüm gücüyle bunun karşısında duruyor. Bunu yaparken de ne ilkeleri ne de vicdanları kalıyor. Bütün uluslararası kuralları da ihlal ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.



16 Nisan'da gerçek demokrasinin Türkiye topraklarında yaşandığının millet olarak tüm dünyaya gösterileceğini vurgulayan Kaya, Ankara ile de temas halinde olduklarını, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüklerini kaydetti.



Kaya, "Hollanda hükümeti bütün bu yaptıklarının hesabını verecek" dedi.



Almanya'nın Düsseldorf kentinden kara yolu ile geldiklerini belirten Kaya, yaşananları, "Polisler ellerinde resimlerle bizim konvoyumuzdaki bazı araçları çevirerek başörtülü kadınlara 'ben miyim' diye bakarak, bazılarının pasaportlarına el koyarak, sınır dışı edildi ekibimizden bazı arkadaşlarımız" sözleri ile aktardı.