Balık tutmaya gitti, sonu oldu

Balıkesir'in Marmara İlçesi Avşa Adası'nda tekne ile balık tutmaya çıkan 58 yaşındaki Hayrettin İçgüder geçirdiği kalp krizi sonucu denize düşerek öldü. İçgüder'in denizden çıkartılan ceseti otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Avşa Adası'nda taksi kullanan Hayerttin İçgüder dün olta ile balık tutmak için kendisine ait motora binip denize açıldı. Geçirdiği kalp krizi sonucu denize düşen İçgüder'in öldüğü, teknesinin boş olarak kendi ekseni etrafında dolaştığını gören arkadaşlarının eşi Deniz İçgüder'i arayıp telefon ile haber vermesi sonucu ortaya çıktı. Kısa sürede teknenin yanına giden yakınları evli ve 3 çocuk babası olan İçgüder'in denizdeki cesedi ile karşılaştı. Hayrettin İçgüder'in ceseti savcının talimatı ile otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.