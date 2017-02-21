Bunun adı KDV indirimi bereketi

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Uğurdağ, KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşmesinin mobilya sektörünün hareketlendiğini aktardı. Bir üretici ise KDV indiriminden bu yana yüzde 60 civarında bir artış gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin en büyük mobilya alışveriş merkezine (AVM) ev sahipliği yapan ve sektörün önemli üretim merkezlerinden olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde, KDV indiriminin ardından yaşanan hareketlilik üreticileri sevindirdi.



"Mobilyanın başkenti" olarak nitelendirilen İnegöl'deki üretici firmalar, nihai tüketiciye minimum yüzde 10 fiyat avantajı sağlayan KDV indiriminin yanı sıra uzun vadeler ve rakamsal iskontoları kapsayan avantajlı kampanyalar sunuyor.



İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Yavuz Uğurdağ yaptığı açıklamada, mobilyada KDV'nin 3 ay süreyle yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesinin piyasalarda etkisini göstermeye başladığını söyledi.



Uğurdağ, KDV indiriminin İnegöl mobilya sektörüne ciddi katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bir de yapılış zamanı çok önemli. Özellikle mobilya sezonunun başında olmamız hasebiyle, nihai tüketicilerimiz de bundan ciddi anlamda faydalanacaklar. 15 gündür ziyaretçilerimiz çoğaldı. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda hem KDV indirimiyle hem de sezon başının da vermiş olduğu hareketlilikle biraz daha canlı bir ekonomiye sahip olacağız." diye konuştu.



"Psikolojik bir motivasyon sağladı"



Hükümetin çok doğru bir zamanda çok doğru bir karar aldığını ifade eden Uğurdağ, şöyle devam etti:



"İnşallah bundan özellikle nihai tüketicilerimiz sonra da üreticilerimiz çok ciddi bir şekilde gelir elde edecekler diye ümit ediyoruz. Yani bu kararlar ekonomik anlamın yanında psikolojik anlamda da çok ciddi katkılar sağlıyorlar. Yani KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşmesi bizim gibi mobilya sektörüyle geçimini sağlayan şehirlerde psikolojik bir motivasyon sağladı. İnşallah bu psikolojik motivasyon, ticari aktiviteye de çok hızlı bir şekilde döner ve üreticilerimiz rahat bir nefes alır diye düşünüyoruz."



Düğün sezonu ve ertelenen ihtiyaçların karşılanması noktasında önemli bir avantaj yakaladıklarını belirten Uğurdağ, "Özellikle nihai tüketiciler yaklaşan bu düğün sezonuyla birlikte mağazalarımızı ziyaret etmeye başladılar. Bu başlangıçla birlikte KDV oranının da aynı zamanda düşmüş olması hem nihai tüketici açısından büyük avantaj sağlayacak hem de ihtiyaçlarını erteleyen tüketicilerimize ihtiyaçlarını öne çekme veya hemen alma kararını verme noktasında çok faydalı olacak. Tabii bu bize özellikle Ramazan ayına kadar bir ivme kazandıracak." ifadelerini kullandı.



"Kampanyalar, vade uzatmalar, rakamsal iskontolar var"



Uğurdağ, indirim döneminde mobilya alacakların en az yüzde 10'luk bir kar elde edeceğini belirterek, "Firmalarımız da bu karara destek anlamında kampanyalar düzenliyorlar. Yani nihai tüketicinin minimum yüzde 10 avantajı var. Bunun yanında firmalarımızın üstüne eklemiş olduğu kampanyalar, vade uzatmaları, rakamsal iskontoları var" dedi.



Üretici bir mobilya firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mestan, KDV indiriminin sektöre bahar havası yaşattığını söyledi.



Mobilya satışlarında yaklaşık yüzde 60 artış yaşandığını vurgulayan Mestan, şunları kaydetti:



"Biz de genellikle siparişler pazartesi ve salı günü yoğunlukta olur. Çünkü büyükşehirlerde cumartesi ve pazar satışlar çok olduğu için bu yoğunluk, sonraki iki gün bize yansır. KDV indiriminden bu yana yüzde 60 civarında bir artış görüyorum. Buda bizi memnun ediyor. Burada işçi biraz fazla gibiydi ama şu an yetmiyor. Yeni elemanlar almayı düşünüyoruz. Şu an satışlarımız çok arttı ama nisanda bu geri döner mi, satamaz mıyız, bunun endişesini taşıyoruz."



Başka bir mobilya firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Saka ise mobilyada KDV indiriminin kendileri için sürpriz ve sevindirici bir olay olduğunu söyledi.



Mobilya satışlarında hareketlenme yaşadıklarını dile getiren Saka, "Satışlar fazlalaşınca bu üretime de yansıyor. Üretim parkurlarımız hızlanıyor. Bu karar gerçekten 3 aylık kısa bir kararda olsa sektörümüzü canlandıracağına inanıyoruz ve bu hareketlenmede bizim sektörümüzde şu anda başladı." dedi.