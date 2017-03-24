Cansız manken adliye koridorunda kaldı

Büyükçekmece'de emlakçı İmam Önkol'un öldürülmesiyle ilgili yeğenlerinin yargılandığı davada karar çıktı. "Amcamız kendisini vurdu" diyen yeğenler bunu kanıtlaması için adliyeye bir profesör ile birlikte cansız manken getirtti. Ancak mahkeme, sanıkların "profesörün dinlenmesi" talebini kabul etmedi. Mahkeme, sanıklara 15'er yıl hapis cezası verdi.

Büyükçekmece'de emlakçı İmam Önkol cinayetine ilişkin 2'si tutuklu 3 yeğenin yargılandığı dava karara bağlandı. Avukat olan sanık yeğen Murat Önkol ve psikolog yeğen Abdülkadir Önkol, “ haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan 15'er yıl hapis, tutuksuz sanık Avukat Mekail Önkol da “tehdit" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar ifadelerinde amcalarını kesinlikle vurmadıklarını, amcalarının kendi silahından çıkan kurşunla vurulduğunu savundu. Bunu da anlatması için adliyeye bir profesör ve cansız manken getirten sanıkların talebini mahkeme kabul etmedi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Murat Önkol ve Abdülkadir Önkol ile tutuksuz sanık Mekail Önkol hazır bulundu. Söz alan sanıkların Avukatı Erdal Seyidoğlu, “Her ne kadar bundan öncesinde atış mesafesi ile ilgili olarak talepler reddedilmiş ise de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Coşkun Yorulmaz şu anda dışarıda beklemektedir. Bu hususta bilirkişi olarak ifadesine başvurulmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, Yorulmaz'ın bilirkişi olarak dinlenilmesinin sonuca etkili olmayacağı gerekçesiyle talebin reddine karar verdi. Talep kabul edilseydi, Prof. Dr. Abdullah Coşkun Yorulmaz adliyeye getirdiği ve duruşma salonun kapısında beklettiği cansız mankenle sunum yapacaktı.

SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

Sanıklardan Murat Önkol, dosyaya yansıyan bilirkişi raporuna göre maktulün elinde muhtemelen silah olabileceğine yönelik rapor bulunduğunu ifade ederek, “Maktulün ceketinde ve kemerinde kurşun deliği bulunmayıp, sadece pantolonunda kurşun deliği göz önüne alınarak bunun muhtemelen amcamın kendi silahından vurulmuş olma ihtimalinin değerlendirilmesini talep ediyorum. Yapmış olduğumuz eylemin korkutmaya yönelik bir davranış olduğunu ve bu hususta hakkımızda hüküm tesisini talep ediyoruz" dedi.

MAKTÜLÜN KENDİ SİLAHIYLA KENDİSİNİ VURDUĞUNU İDDİA ETTİ

Abdülkadir Önkol da , ağabeyi Murat Önkol ile birlikte maktül amcalarını korkutmaya yönelik hareket tarzı içinde olduklarını belirterek, “Özellikle ağabeyim bütün mermileri havaya doğru sıktı. Ben de havaya doğru ateş ettim. Fakat amcamın silah çekmek üzere hareket ettiğini görünce elimin bir anlık aşağıya eğildiğini fakat buna rağmen atış amcama isabet etmedi. Amcamın kendi silahıyla kendisini vurmuş olabilir. Hakkımızda hüküm kurulmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Son sözleri sorulan 3 sanık da beraatlerini istedi.

İKİ YEĞENE 15'ER YIL HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Murat Önkol ve Abdülkadir Önkol'u maktül İmam Önkol'u “kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Mahkeme heyeti, eylemin maktülün dosyaya yansıyan kişiliğine yönelik olumsuz davranışları ve sanıklar üzerinde yarattığı psikolojik baskı nedeniyle gerçekleştiğini belirterek, bu durumun sanıklar lehine haksız tahrik nedeni kabul edilerek 18'er yıl hapis cezasına çevirdiğini açıkladı. Sanıkların duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önüne alarak iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, sanıkların hapis cezasını 15'er yıla düşürdü. Abdulkadir Önkol ve Murat Önkol'un tutukluluk hallerinin de devamına hükmedildi.

SUÇ VASFI DEĞİŞTİ

Tutuksuz sanık Mekail Önkol hakkında “kasten adam öldürme suçuna yardım" maddesinde hakkında dava açıldığını ve yapılan yargılamada değişen suç vasfı karşısında sanığın eyleminin birden çok kişi ile birlikte gözdağı vermek kapsamında kaldığını belirten mahkeme heyeti, sanık Mekail Önkol'u tehdit suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

ÜYE KADIN HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Öte yandan üye hakim Sibel Kaymakcı Tekeli karara muhalefet etti. Sanık Mikail Önkol'un “kasten adam öldürmeye yardım etme" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirten üye hakim Tekeli, sanıklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin de uygulanmaması gerektiği görüşünde olduğunu vurguladı.

İDDİANAME VE OLAYIN GEÇMİŞİ

Büyükçekmece'de 8 Ocak 2016 günü İmam Önkol (51) vücuduna aldığı tek kurşunla yaşamını yitirdi. Görgü şahitleri tarafından plakası polise bildirilen Otomobil olaydan yarım saat sonra yakalandı. Otomobili kullanan İmam Önkol'un avukat yeğeni Mekail Önkol(28)'du. Araçta bereler ve evrak çantası içerisinde iki adet tabanca ve şarjörleri bulundu. Silahların diğer yeğenler avukat Murat Önkol(40) ve psikolog Abdulkadir Önkol'a(34)ait kayıtlı tabancalar olduğu belirlendi. Olaydan hemen sonra Atatürk Havalimanı'nda yapılan operasyonda polis şüpheliler Murat Önkol ve Abdulkadir Önkol'un içinde bulunduğu Batum uçağının pilotuyla iletişime geçerek uçağı durdurdu. Uçağın etrafını saran polisler içeri girip iki şüpheliyi gözaltına aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili hazırladığı iddianamede Murat Önkol ve Abdulkadir Önkol hakkında “Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Mekail Önkol içinse “Kasten öldürme suçuna yardım" suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanıklar Temmuz ayında görülen ilk duruşmada kesinlikle amcalarını vurmadıklarını söylemişti