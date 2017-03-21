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DİYARBAKIR 'DAKİ NEVRUZ'DA ''HAYIR'' FLAMALARI

Diyarbakır 'daki Nevruz'da ''Hayır'' flamaları

Diyarbakır'daki Nevruz alanında üzerinde referandum için hazırlanan farklı renklerde olan ve üzerinde Kürtçe "Na" (Hayır) yazan flama taşımalarına izin verildi.

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Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar sabahın erken saatlerinden itibaren Bağlar İlçesi'ndeki Nevruz Parkı'na gelmeye başladı. 

Geçen yıllarda halkın belediye otobüsleriyle ücretsiz taşındığı nevruz alanına bu yıl herkes kendi imkanlarıyla geldi. Polis, nevruz alanına girenlerin yanlarında yasa dışı hiç bir pankart ve afiş, bayrak sokmasına izin vermezken, alandaki platform ve direklere de hiç bir yasa dışı pankart ve bayrağın asılmasına izin vermedi.

Diyarbakır nevruz kutlaması için polis 2 gündür 124 bin metrekarelik alanın içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, dalgıç polislerin de Nevruz Parkı çevresindeki kanalizasyonda patlayıcı araması yaptığı öğrenildi.

Alana 5 farklı noktada girenlerin alana sadece üzerinde referandum için hazırlanan farklı renklerde olan ve üzerinde Kürtçe Na (Hayır) yazan flama taşımalarına izin verildi.

DHA
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