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“ERDOĞAN’I TERCİH EDENLER PERİNÇEK’İ DE TERCİH ETMİŞ OLURLAR”

“Erdoğan’ı tercih edenler Perinçek’i de tercih etmiş olurlar”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi ve partisi ile ilgili kullandığı ifadelere yönelik açıklamada bulundu.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi ve partisi ile ilgili kullandığı ifadelere yönelik açıklamada bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi davetlisi olarak parti heyetiyle birlikte bulunduğu Çin'den bir açıklama gerçekleştiren Doğu Perinçek, Bahçeli’ye verdiği yanıtında, şu ifadeleri kullandı:

“Devlet Bahçeli bir tercihten söz etmektedir. Doğu Perinçek ile Tayyip Erdoğan arasında tercih yapmak isterseniz, Erdoğan’ı tercih ederiz şeklinde bir cümlesi var. Erdoğan’ı tercih etseler, Doğu Perinçek’i tercih etmiş olurlar. Çünkü Sayın Erdoğan’ın başında bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi, birçok konuda Vatan Partisi’nin Genel Başkanı Doğu Perinçek’in savunduğu siyasetlere gelmiştir.”

Tayyip Erdoğan’ı tercih edenler en sonunda Doğu Perinçek’i tercih etmiş olacaklardır” diyen Peinçek, Bahçeli’ye şöyle seslendi: “Sövgüleri bırakalım, karşılıklı saygı çerçevesinde bu referandumu götürelim. Doğu Perinçek düşmanlığının arkasında Amerika Birleşik Devletleri var.”  

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