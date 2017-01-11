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FİNİKE’DE ALT YAPI SEFERBERLİĞİ

Finike’de alt yapı seferberliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Finike’ye 3 yılda 73 milyonluk yatırım yaptı. 120 kilometrelik kanalizasyon ağıyla örülen, 84 kilometrelik içme suyu hattı yapılan ilçenin alt yapı sorununa köklü çözümler getirildi.

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Antalya Büyükşehir Yasası ile ilçelerin biriken alt yapı sorunlarını çözmek için seferberlik ilan eden ASAT Genel Müdürlüğü’nün hizmet sağanağından Finike de nasibini aldı. ASAT, Finike’de 3 yılda 73 milyon liralık yatırım yaparak, portakalı ve doğasıyla ünlü ilçenin geleceğini garanti altına aldı.

KANALİZASYON AĞI İLE ÖRÜLDÜ

Finike’nin en büyük sermayesi olan çevreyi korumak için alt yapı atağı başlatan ASAT,

35 milyon 876 bin lira bedelle 119 bin 200 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşedi. Finike’nin dünyaca ünlü denizini korumak ve gelecek nesillere en temiz şekilde taşımak için 11 milyon 300 bin yatırım bedelli Finike Atıksu Arıtma Tesisi ilçeye kazandırıldı.

İÇME SUYUNA KALICI ÇÖZÜM

ASAT Genel Müdürlüğü, Finike’de yıllardır içme suyu çeken merkeze uzak mahalleleri suya kavuşturdu. İlçeye 20 milyon yatırım maliyeti ile 84 kilometre içme suyu hattı döşendi. Bu kapsamda Finike-Başkoz Kaynağı-Demre Belören arası içme suyu isale hattı yapım işiyle Yeşilköy, Çamlıbel, Dağbağ, Çağman ve Belören mahallerinin kangren haline gelen içme suyu sorunu kökünden çözüldü.

ÇİFTÇİLER MUTLU

Finike’de tarımsal verimliliği arttırmak için kolları sıvayan ASAT, kapalı sulama suyu projesi ile çiftçilere destek oldu. Arif, Yalnız, Gökçeyaka ve Gökbük mahallerinin tarımsal sulama ihtiyacı karşılamak üzere 12 kilometrelik kapalı devre sulama sistemi kuruldu. Gelir kaynakları seracılık, açık sebzecilik ve bahçecilik olan bölge halkının yüzü güldü.

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