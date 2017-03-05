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İNANILMAZ KAZA ! TANKERLE ATV ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ

İnanılmaz kaza ! Tankerle ATV çarpıştı: 2 ölü

Balıkesir'de tankerle çarpışan ATV'deki 2 kişi hayatını kaybetti.

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Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde, tankerle çarpışan ATV'deki 72 yaşındaki Kadir Örs ile arkadaşı 61 yaşındaki Nuri Demir öldü.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Dursunbey-Balıkesir Karayolu Dada Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nden aldığı külü Balıkesir'deki çimento fabrikasına taşıyan, 52 yaşındaki Reşit Ö. yönetimindeki 26 VD 832 plakalı tanker, tali yoldan çıkan Kadir Örs yönetimindeki plakasız ATV'ye çarptı. Kazada, hurdaya dönen ATV'nin sürücüsü Örs ile beraberindeki arkadaşı Nuri Demir hayatını kaybettti.

İnanılmaz kaza ! Tankerle ATV çarpıştı: 2 ölü

Örs ve Demir'in cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Dursunbey Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü Reşit Ö. ise gözaltına alındı.

İnanılmaz kaza ! Tankerle ATV çarpıştı: 2 ölü

DHA
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