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İNGİLİZLER TRUMP'I İSTEMİYOR AMA HÜKÜMET FARKLI GÖRÜŞTE

İngilizler Trump'ı istemiyor ama hükümet farklı görüşte

İngiliz hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere’ye yapacağı devlet ziyaretinin iptalini talep eden dilekçeye "destek vermediğini" açıkladı.

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Hükümet adına dilekçeye yanıt veren İngiliz Dışişleri Bakanlığı, "Hükümet bu dilekçeyi imzalayanların ifade ettiği güçlü görüşleri dikkate alıyor ancak bu dilekçeyi desteklemiyor." ifadesine yer verdi.

Parlamentonun internet sitesindeki dilekçeler bölümünde yayımlanan dışişleri açıklamasında, "Tarihler ve düzenlemeler son şeklini alır almaz Başkan Trump’ı karşılamayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ziyaretin ABD ve İngiltere arasındaki ilişkilerin önemini yansıttığı vurgulandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May geçtiğimiz günlerde ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Trump'a Kraliçe 2. Elizabeth'in "devlet ziyareti" davetini iletmiş, davet ABD'nin yeni başkanı tarafından kabul edilmişti.

Yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen ziyarete karşı İngiltere'de oluşan kamuoyu tepkisi sokak gösterilerinde ve parlamentoya sunulan online dilekçede ifade edilmişti.

İngiliz parlamentosuna sunulan dilekçeler 10 bin imza toplandığında hükümetin cevap verme zorunluluğu bulunuyor. Dilekçe 100 bin imza topladığında da parlamentoda tartışılabiliyor. Trump'la ilgili dilekçenin gelecek pazartesi günü parlamentoda tartışılması bekleniyor.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının başkanı John Bercow da Trump'ı parlamentonun her iki kanadına topluca hitap etmesi için davet etmeyi istemediğini açıklamıştı.

AA
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