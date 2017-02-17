Kamyon ve otobüs çarpıştı: 16 ölü, 50 yaralı

Karabobo Sivil Savunma ve Afet İdaresi Başkanı Joge Galindo, Twitter’daki hesabından "Guigüe-Valcia karayolunda meydana gelen trafik kazasında 16 kişi öldü" açıklamasını yaptı. Yerel saatle sabah 6.30 civarında meydana gelen kaza sonrası, askeri polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar en yakın hastaneye nakledildi.
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