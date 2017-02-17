  • Saadet öğretmenin isyanı: Gidecekleri yer Disneyland değil ki...
  • Olay karikatür Gırgır'ın sonunu getirdi
  • 60 bin kişiye kamuda iş müjdesi !
  • TSK'dan 3 şehit için ses kaydı
  • Şoke eden görüntü ! Kadın kılığında yakalandı

KAMYON VE OTOBÜS ÇARPIŞTI: 16 ÖLÜ, 50 YARALI

Kamyon ve otobüs çarpıştı: 16 ölü, 50 yaralı

Venezuela'nın Karabobo eyaletinde bir çimento mikser kamyonu ile yolcu otobüsü çarpıştı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Karabobo Sivil Savunma ve Afet İdaresi Başkanı Joge Galindo, Twitter’daki hesabından "Guigüe-Valcia karayolunda meydana gelen trafik kazasında 16 kişi öldü" açıklamasını yaptı. Yerel saatle sabah 6.30 civarında meydana gelen kaza sonrası, askeri polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar en yakın hastaneye nakledildi.  

İHA
362
-
Jirki Aşireti oyunun rengini belli ettiJirki Aşireti oyunun rengini belli etti
Scarlett Johansson’dan tek eşlilik açıklamasıScarlett Johansson’dan tek eşlilik açıklaması
Ünlü oyuncu mahkeme kararını duyunca yere yığıldıÜnlü oyuncu mahkeme kararını duyunca yere yığıldı
İran'dan Zencani'nin idamıyla ilgili açıklamaİran'dan Zencani'nin idamıyla ilgili açıklama
Kandilli'den deprem açıklamasıKandilli'den deprem açıklaması
Darende Kaymakamı Ali Türk gözaltına alındıDarende Kaymakamı Ali Türk gözaltına alındı
Silah ticaretinden tecavüz çıktıSilah ticaretinden tecavüz çıktı
Eski aşıklar aynı karede !Eski aşıklar aynı karede !
Putin’den “çok acil” Türkiye açıklamasıPutin’den “çok acil” Türkiye açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS