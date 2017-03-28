  • Kurtulmuş'tan evlilik programlarıyla ilgili yeni açıklama
  • Kan donduran vahşet: 84 kadına tecavüz etmiş !
  • FETÖ, Betternet uygulamasıyla haberleşiyor
  • İstanbul'daki özel hastanede skandal görüntü
  • Erdoğan: Atatürk olsa ''evet'' derdi
YEREL HABERLER
Muğla Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

''KIRMIZI KODLA'' ARANIYORDU, BODRUM'DA YAKALANDI

''Kırmızı kodla'' aranıyordu, Bodrum'da yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi örgüt imamı, Jandarma tarafından yakalandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Muğla'nın Milas ilçesi örgüt imamı, kırmızı renk kodlu Baylock kullanıcısı firari öğretmen Bodrum İlçe Jandarma ekiplerince Güvercinlik Mahallesi'nde ele geçirildi.

Milas'ta öğretmenlik yaparken FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve daha sonra hakkında yakalama kararı çıkartılan Mahmut D. isimli şüphelinin Güvercinlik Mahallesi'ndeki kayınpederinin evinde saklanabileceği ihbarını alan Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Güvercinlik Mahallesi Prenses Sokaktaki evin çevresinde sivil ekiplerle bir süre izleme yapan Jandarma ekipleri eşgale uygun şüpheliyi tespit ettikleri anda operasyon için düğmeye bastılar. 43 yaşındaki Fetö imamı Milas Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak "suçundan arandığı ayrıca Milas İlçesi örgüt İmamı olduğu, kırmızı renk kodlu Baylock Kullanıcısı olduğu ve uzun zamandır firarda olduğu tespit edildi.

FETÖ'cü öğretmenin işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İHA
694
-
Pizzacıda seks yapan kadından olay açıklamaPizzacıda seks yapan kadından olay açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderimKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderim
FETÖ'nün medya yapılanması davası başladıFETÖ'nün medya yapılanması davası başladı
Fuhuştan yakalanan kadınlar itiraf ettiFuhuştan yakalanan kadınlar itiraf etti
FETÖ soruşturmasında önemli detaylarFETÖ soruşturmasında önemli detaylar
TRT Erdoğan'ın da anlatıldığı diziyi bitirdiTRT Erdoğan'ın da anlatıldığı diziyi bitirdi
Teröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktıTeröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktı
Referandum afişine saldırı !Referandum afişine saldırı !
Kokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlarKokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlar
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS