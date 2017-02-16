SON DAKİKATÜBİTAK'A BÜYÜK OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR !
  • Kamuda MAZİ depremi: 15 bin 500 kişinin ismi çıktı
  • ''İç savaş çıkar'' diyen AK Partilinin istifası istendi
  • Öğrencilere yeni tacize kapı açılmış
  • FETÖ'nün teğmeni itiraf etti: ''Evet PKK'lıyım''
  • El Bab operasyonu bitti
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

MEMUR-SEN'DEN REFERANDUM KARARI

Memur-Sen'den referandum kararı

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, referandumda ''evet'' diyeceklerini söyledi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Anayasa değişikliğine "evet" diyen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "FETÖ tarafından makul karşılanması noktasında ses çıkarmayanlar, gençliğin Meclis kürsüsünde olmasını, yasama faaliyetinde bulunacak sorumluluğu üstlenmesini istemiyor olabilirler. Biz istiyoruz ve bu yüzden de "evet" diyoruz. Tek adamlık söylemleri 15 Temmuz destanını yazan milletin bağımsızlık, özgürlük ruhunu kavramamaktır" dedi.

Memur-Sen, anayasa değişikliğine ilişkin kararını ve referandum sürecinde 81 ilde başlatacağı kampanya ve izleyeceği yol haritasını Grand Ankara Otel'de düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna açıkladı. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Milli ve sivil toplum anlayışını meydanlara aktarmaya kararlı olduklarını ifade eden Yalçın, "Örgütlülüğün gücünü, emek mücadelesine adanmışlığın gücünü, milletin ve kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üretmeye odaklanmış akademik hizmet sendikacılığının yerli ve milli sivil toplum anlayışının gücünü sahaya, masaya, meydanlara, öznesi olduğumuz mecralara aktarmakta, yansıtmakta kararlıyız, kararı olacağız" ifadelerini kullandı.

Yalçın şöyle devam etti:

"Bu yılın Mayıs ayı konfederasyonumuz ve sendikalarımız açısından 4'üncü dönem toplu sözleşme yapılacağından Ağustos ayı, üyelerimiz başta olmak üzere kamu görevlileri ve aileleri açısından anayasa değişikliği paketi oylanacağından 16 Nisan ise tüm milletimiz açısından son derece önemlidir."

"Evet" diyoruz"

Memur-Sen'in eylem planı ve gerekçelerini anlatan Yalçın, "Biz hem anayasa değişikliğine ilişkin gerekçeleri hem de tercihimize ilişkin gerekçeleri "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet" buluşmalarında her yönüyle ortaya koymak için bu hafta yollara düşüyoruz. Televizyon programlarında, gazetelerde, panel, seminer ve konferanslarda görüşlerimizi dile getireceğiz. Kendi yayın organlarımızda da bu konuyu işleyeceğiz. Anayasa değişikliği paketine bütün olarak bakıldığında vesayetin feshine ilişkin hem yürütme hem de yargı erki odaklı değişiklikler var. Vesayetin feshine "evet" diyerek demokratik hukuk devletinin güçlenmesine "evet" tercihinin neresi hatalı olabilir. Yargının demokratik denetimi kanallarının varlığına evet tercihi, ancak yargı sistemine güvenin artmasını istemek olabilir. Suç işlemesi, sanık kürsüsüne çıkması, dağa kaçırılması, Gezi kalkışmasında rol alması, FETÖ tarafından makul karşılanması noktasında ses çıkarmayanlar, gençliğin Meclis kürsüsünde olmasını, yasama faaliyetinde bulunacak sorumluluğu üstlenmesini istemiyor olabilirler. Biz istiyoruz ve bu yüzden de "evet" diyoruz. Yasama erkinin yasama faaliyetine yoğunlaşmasını, yasama organı üzerinde yürütme erkinin baskısının kalkmasını, yasamanın yürütmeden bağımsız olmasını doğru buluyor ve "evet" diyoruz. Yürütme erkinin doğrudan sandıkta ve millet tarafından belirlenmesi sistemine "evet" diyoruz. İmzasının sorumluluğunu taşıyan, gerektiğinde hesap verme durumunda bırakılan Cumhurbaşkanına "evet" demek aklı selimdir. Tek adamlık söylemleri 15 Temmuz destanını yazan milletin bağımsızlık, özgürlük ruhunu kavramamaktır. Anayasa değişikliği paketinin mevcut hükümlerinde risk ve tehlike oluşturacak bir yanlışlık yoktur" şeklinde konuştu.

İHA
0
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıpCumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıp
Kılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret ettiKılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret etti
MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !
SETA'dan Rusya'ya çok sert eleştirilerSETA'dan Rusya'ya çok sert eleştiriler
Amerikalı generalden hükümete uyarıAmerikalı generalden hükümete uyarı
2. Abdülhamid'in torunu Bülent Osman son yolculuğuna uğurlandı2. Abdülhamid'in torunu Bülent Osman son yolculuğuna uğurlandı
İsrail'in "ezan" kararına Ankara'dan sert yanıtİsrail'in "ezan" kararına Ankara'dan sert yanıt
Çağla Şikel öpüşme fotoğrafına yanıt verdiÇağla Şikel öpüşme fotoğrafına yanıt verdi
Adliyede yakalananlar herkesi şoke ettiAdliyede yakalananlar herkesi şoke etti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS