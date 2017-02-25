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MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ AÇIKLAMASI

Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kredi kartı işlemlerine uygulanacak faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Merkez Bankasından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kendi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" denildi.

İHA
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