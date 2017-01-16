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NAZIM HİKMET DOĞUM GÜNÜNDE MALTEPE’DE ANILDI

Nazım Hikmet doğum gününde Maltepe’de anıldı

Çağdaş Türk edebiyatının dünyaca ünlü ismi Nazım Hikmet, 115. doğum gününde Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği bir programla anıldı.

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Usta şairin doğum gününde ünlü oyuncu-şair Pelin Batu ve müzisyen Haluk Çetin, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Pelin Batu, Haluk Çetin’in gitarıyla çaldığı parçalar eşliğinde Nazım Hikmet’in 50 dile çevrilen şiirlerinden örnekler ve hayatından kesitler sundu. Programda şairin memleket ve insan sevgisi, cezaevinde, gurbette, sürgünde yaşadıkları, ayrılıkları ve özlemleri anlatıldı. Haluk Çetin, "Güzel Günler Göreceğiz", "Nazım Hikmet Memleket" isimli şarkılarında aralarında bulunduğu ünlü şairin bestelenmiş unutulmaz eserlerini de seslendirdi. Batu ve Çetin söyledikleri şarkılar ve şiirlerle, Maltepe’de unutulmaz bir akşam yaşattı.

 

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