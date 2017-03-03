Sevenleri ''Müslüm Baba''yı unutmadı

"Müslüm Baba" olarak bilinen arabesk müzik sanatçısı Müslüm Gürses vefatının dördüncü yılında anıldı.

Gürses'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma törenine, sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur, sanatçılar ve hayranları katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlanan törende, sanatçı için dua edilirken, mezara çiçek bırakıldı.

Asıl adı Müslüm Akbaş olan sanatçı, 7 Mayıs 1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin bir köyünde, tarım işçileri Mehmet ve Emine Akbaş'ın ilk çocuğu olarak kerpiç bir evde dünyaya geldi. Gürses 3 yaşındayken, ailesi ekonomik nedenlerle Adana'ya göç etti. İlkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Müslüm Gürses, terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı.

Şarkıcılığa, babasının itirazlarına rağmen, çocuk yaştayken Adana'da bir çay bahçesinde şarkı söyleyerek başlayan Gürses, 1967'de düzenlenen bir yarışmada birinci oldu.

Çukurova Radyosu'nda sanatçılık da yapan Gürses, 1968'de İstanbul'a geldi ve "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'lik plağı çıkardı. Bu plak yaklaşık 300 bin satarak rekor kırdı.

"İsyankar" adlı filmle 1979'da ilk kez kamera karşısına geçen sanatçı, sonrasında acı dolu hayat hikayelerini anlatan yaklaşık 40 filmde daha hayranlarıyla buluştu. Sinema oyuncusu Muhterem Nur’la 1982’de çıktığı turnede tanışan şarkıcı, 1985'te Nur’la hayatını birleştirdi ve Muhterem Nur, sanat hayatını, Gürses'in isteği üzerine sonlandırdı.

İsyankar, Bağrı Yanık, İtirazım Var, Mutlu Ol Yeter, Ağlattı Kader, Bir Yıldız Doğuyor, Kul Kuldan Beter, Töre, Talihsizler, Muhabbet Kuşları, Ömerçip, Amerikalılar Karadeniz'de 2, Şov Bizinıs gibi fimlerde rol alan sanatçının albümleri şunlar:

"Bağrıyanık, Umutsuz Hayat, Esrarlı Gözler, Mutlu Ol Yeter, Tanrı İstemezse, Dertliler Meyhanesi, Sevda Yolu, Yıkıla Yıkıla, Küskünüm, Hayatımı Sen Mahvettin, Yüreğimden Vurdun Beni, Her Şey Yalan, Dağlarda Kar Olsaydım, Senden Vazgeçmem, Benim Meselem, Bir Avuç Gözyaşı, Usta - Ne Yazar, Biz Babadan Böyle Gördük, Dünya Yalan, Paramparça, Yanarım, İkimizin Yerine, Aşk Tesadüfleri Sever, Yalan Dünya."

Yaklaşık 4 ay hastanede solunum cihazına bağlı kalan Müslüm Gürses, 3 Mart 2013'te, 60 yaşındayken yaşamını yitirdi.