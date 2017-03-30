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TAHLİLLERİ KÖTÜ ÇIKINCA İNTİHAR ETTİ

Tahlilleri kötü çıkınca intihar etti

Adana'da kanser hastası olan yaşlı adam, son tahlilleri kötü çıkınca canına kıydı.

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Adana'da bir süredir bağırsak kanseriyle mücadele eden şahıs, son tahlilleri kötü çıkınca 2 katlı evinin damından atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde ikamet eden emekli Fehmi Demir (66), bir süre önce bağırsak kanserine yakalandı. Hastanede tedavi gören Demir, birkaç gün önce hastalığının son durumunu öğrenmek için yeni tahliller yaptırdı. Son yaptırdığı tahlillerde hastalığın daha da kötüye gittiği ortaya çıkınca Demir'in psikolojisi bozuldu. Fehmi Demir, ikinci katı inşaat olan evinin damına çıkıp buradan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Demir'i gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Fehmi Demir'in eşi ve yakınları cenaze başında gözyaşlarına boğuldu. Demir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından cenaze yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

Tahlilleri kötü çıkınca intihar etti

İHA
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