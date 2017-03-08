Ünlü işadamı Zeynel Abidin Erdem'den Erdoğan'a destek

16 Nisanda yapılacak anayasa ve cumhurbaşkanlığı referandumunun Türkiye´nin geleceği ve bekası için önemli olduğunu ifade eden Erdem Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zeynelabidin Erdem, Mardin´de sevenlerinden ve hemşerilerinden referandumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´dan yana oy kullanmalarını istedi.

Erdem Holding Yönetim Kurulu başkanı Dr.Zeynelabidin Erdem her konuştuğu Mardinli hemşerisine yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminin yararlarını anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile, Nusaybin ve Midyat İlçelerine giden ve vatandaşların ilgi ile karşıladığı Zeynelabidin Erdem ” Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye´nin bekası için önemlidir. Türkiye´nin bekasını, güçlenmesini ve sağlam temeller üzerine oturmasını isteyen herkesin “Evet” demesi gerekir. Hiçbir etki altında kalmadan ve kimseden çekinmeden sandık başına gitmenizi ve elinizi vicdanınıza koyup dünya lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan´a evet demenizi bekliyorum. Bu geleceğiniz içindir. Siz Sayın Cumhurbaşkanımızı iyi tanırsınız. Bu güne kadar yaptığı ve yapacağı hizmetleri sizleri de biliyorsunuz. Doğu ve Güneydoğu illerinde havaalanları hayal gibiydi. Uçakları filmlerde görüyorduk. Bugün her ilde bir havalimanı var. Uçak yolcu ücretleri otobüs ücretlerinden neredeyse daha ucuz. İnsanlar müreffeh bir yaşama girdi. Bölgemizdeki terör olayları üzerine nasıl bir cesaretle gidildiğini sizler de biliyor ve görüyorsunuz. Çocuklarımızın geleceği, mutlu bir ve huzurlu bir ülke ve Türkiye´nin bekası için “evet” dememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Dr.Zeynelabidin Erdem önümüzdeki günlerde tekrar Mardin´e gelip çalışma ve görüşmelerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.