  • MHP lideri hakkında çok sert eleştiri
  • Mersin Baro Başkanı, kadın avukatı ittirdi !
  • Bakan Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı yüz yüze görüştü
  • Küçük Irmak'a tecavüz edip öldüren caninin cezası belli oldu
  • Milyonların beklediği ''torba kanun'' Resmi Gazete'de

ÜNLÜ İŞADAMI ZEYNEL ABİDİN ERDEM'DEN ERDOĞAN'A DESTEK

Ünlü işadamı Zeynel Abidin Erdem'den Erdoğan'a destek

İçişleri Bakan Süleyman Soylu İle birlikte Mardin'e Gelen İşadamı Dr. Zeynel Abidin Erdem yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemini desteklediklerini söyledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

16 Nisanda  yapılacak anayasa  ve cumhurbaşkanlığı referandumunun Türkiye´nin geleceği ve bekası için  önemli olduğunu ifade eden Erdem Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zeynelabidin  Erdem, Mardin´de sevenlerinden  ve hemşerilerinden referandumda   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´dan  yana oy kullanmalarını istedi.

             Erdem Holding Yönetim Kurulu başkanı Dr.Zeynelabidin Erdem her konuştuğu Mardinli hemşerisine yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminin yararlarını anlattı. 

              İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile, Nusaybin ve Midyat İlçelerine  giden  ve vatandaşların ilgi ile karşıladığı Zeynelabidin Erdem ” Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye´nin bekası için önemlidir.  Türkiye´nin bekasını,  güçlenmesini ve  sağlam temeller üzerine oturmasını isteyen herkesin “Evet” demesi gerekir. Hiçbir etki altında kalmadan ve kimseden çekinmeden sandık başına gitmenizi ve elinizi vicdanınıza koyup dünya lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan´a evet demenizi bekliyorum. Bu geleceğiniz içindir. Siz  Sayın Cumhurbaşkanımızı iyi tanırsınız. Bu güne kadar yaptığı ve yapacağı hizmetleri sizleri de biliyorsunuz. Doğu ve Güneydoğu illerinde havaalanları hayal gibiydi. Uçakları filmlerde görüyorduk.  Bugün her ilde bir havalimanı var. Uçak yolcu ücretleri otobüs ücretlerinden neredeyse daha ucuz. İnsanlar müreffeh bir yaşama girdi. Bölgemizdeki terör olayları üzerine nasıl bir cesaretle gidildiğini sizler de biliyor ve görüyorsunuz. Çocuklarımızın geleceği, mutlu bir ve huzurlu bir ülke ve Türkiye´nin bekası için “evet” dememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

       Dr.Zeynelabidin Erdem önümüzdeki günlerde tekrar Mardin´e gelip çalışma ve görüşmelerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

273
-
''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti
Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."
İşte cinsel organının boyuyla övünen milletlerİşte cinsel organının boyuyla övünen milletler
Babası bakandı kendisi bakkalBabası bakandı kendisi bakkal
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtıMeral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtı
İnanılmaz tespih koleksiyonuİnanılmaz tespih koleksiyonu
Polise molotof atana 11 yıl hapis cezası !Polise molotof atana 11 yıl hapis cezası !
Türk yolcunun bagajından bazuka çıktı !Türk yolcunun bagajından bazuka çıktı !
Antalya'daki önemli buluşma doları gerilettiAntalya'daki önemli buluşma doları geriletti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS