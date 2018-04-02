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  3. 02 Nisan 2018 17:20

16 bin Afrikalı göçmenin nereye gideceği belli oldu !

İsrail ve Birleşmiş Milletler arasında yapılan anlaşmada binlerce Afrikalı göçmenin hangi ülkelere dağıtalacağı belli oldu.

16 bin Afrikalı göçmenin nereye gideceği belli oldu !
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İsrail ve Birleşmiş Milletler arasında varılan anlaşmaya göre, binlerce göçmenin yeni adresi belli oldu. Rwanda ve Ugandalı göçmenler, Almanya, İtalya ve Kanada arasında paylaştırılacak.

Haaretz gazetesi, İsrail ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında varılan anlaşmayı son dakika koduyla geçti.

Anlaşmaya göre, 16 bin 250 Afrikalı göçmen kendi ülkeleri yerine Batılı ülkelere sınır dışıedilecek. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, göçmenlerin İtalya, Kanada ve Almanya'ya gideceğini açıkladı.

Tel Aviv yönetimi, anlaşmayla göçmenleri Afrika ülkeleri Rwanda ve Uganda'ya gönderme planını iptal etti.

Milliyet

israil , afrika , birleşmiş milletler
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