  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 232 yıllık tarihin içine ettiler!

232 yıllık tarihin içine ettiler!

Güncelleme:

Almanya'da çevre ve iklim aktivistleri Berlin'deki 232 yıllık Brandenburg Kapısı'nı sprey boya ile boyadı.

Almanya'da bir grup iklim aktivistleri iklim değişikliğine dikkati çekmek için Brandenburg Kapısı'nı spreylerle turuncuya ve sarıya boyadı.

Berlin'in en önemli turistik merkezi olan tarihi Brandenburg Kapısı'nı sprey boya ile boyayan iklim aktivistleri çevredekilerin bakışları altında eylemlerini sürdürdü.

Eyleme katılan aktivistler bir taraftan slogan da attı.

Etiketler berlin aktivist iklim aktivisti almanya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Ercan büyük deprem beklediği iller listesine 6 ili daha ekledi
18 Eylül haftası burç yorumları
İşte Dünya'nın ''en güçlü ülkeleri'' sıralamasında Türkiye'nin yeri
Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Survivor All Star'da 12'nci yarışmacı da belli oldu
Alanya'da büyük yangın! Evler tahliye edildi
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Pes artık! Taksici bu sefer de polisin kararını beğenmedi
İstanbul'da kuruyan barajların altından bir tarih çıktı