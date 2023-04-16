6 Nisan'da kaybolan helikopterin 5 mürettebatı ölü bulundu

Yetkililer açıkladı: Beklenen Marmara depremi sonrası İstanbul için hazırlıklar neler?

Hindistan'da kan donduran anlar: Eski milletvekili ve kardeşine canlı yayında saldırı!

Ali Babacan'dan, adaylığı ile tartışma yaratan Sadullah Ergin'le ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'nun seçim programı netleşti: Bir günde iki ili ziyaret edecek