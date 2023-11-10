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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'ı yalanladı!

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'ı yalanladı!
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in işgali altındaki Gazze'de ateşkes sağlanmasının mümkün olmadığını söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''İsrail Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalara her gün 4 saatlik ara verecek'' denilmişti.

Illinois eyaletine yapacağı seyahat için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Biden, İsrail'in Filistin'e saldırılarında ateşkes olasılığına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin "mümkün olmadığını" dile getiren Biden, rehinelerin salınması konusunda da hala "iyimser" olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby dün İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Kirby, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtmişti.

Gazze'de ''ateşkes'' kararı verildiGazze'de ''ateşkes'' kararı verildiDünya

BİDEN'IN BAŞI DERTTE

Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi'nin yeni anketine göre Demokratların neredeyse yarısı Başkan Joe Biden'ın İsrail'in saldırılarına desteğine onay vermiyor.

Anket, Demokratların yüzde 50'sinin Biden'ın çatışmayı nasıl yönettiğini onayladığını, yüzde 46'sının ise onaylamadığını ortaya çıkardı; bu da Demokrat Parti'de İsrail saldırıları konusunda derin bir bölünme olduğunu gösteriyor.

Associated Press, savaşın Biden'ın yeniden seçilme çabasını karmaşık hale getirebileceğini belirtti.

AA

Etiketler abd joe biden israil gazze ateşkes
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