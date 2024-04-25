ABD Başkanı Biden'dan 95 milyar dolarlık imza
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ABD Başkanı Joe Biden; İsrail, Ukrayna ve Tayvan’a 95 milyar dolar desteği öngören güvenlik tasarısını imzaladı.
Biden, tasarıyı imzaladığını ifade ettiği mesajında, “Bu kritik dönüm noktasında tarihin çağrısına cevap verdik. Ulusal güvenlik paketimizi imzalayarak dünyaya Amerika'nın kararlı bir şekilde demokrasi ve özgürlükten yana, zorbalık ve baskıya karşı olduğunu gösterdik” dedi.
ABD medyasında dün yer alan haberlerde, 95 milyar dolarlık paketin 61 milyar dolarının Ukrayna, 26 milyar dolarının İsrail, 8 milyar dolarının ise Hint-Pasifik bölgesi için ayrıldığı ifade edilmişti.
DHA
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