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ABD bu iki ismi ihbar edene 2 milyon dolar ödül verecek

ABD bu iki ismi ihbar edene 2 milyon dolar ödül verecek
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ABD hükümeti, Yin KeCheng ve Zhou Shuai adlı Çinli bilgisayar korsanlarının herhangi bir ülkede tutuklanmasına yardımcı olacak kişilere 2 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

ABD hükümeti Çin kaynaklı kötü niyetli siber faaliyetlere karşı harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yin KeCheng ve Zhou Shuai adlı Çinli bilgisayar korsanlarının herhangi bir ülkede tutuklanması ya da mahkum edilmesine yardımcı olacak bilgiler sağlayan kişilere Ulusötesi Organize Suçlar Ödül Programı (TOCRP) kapsamında ikişer milyon dolara varan ödül verileceği bildirildi. Yin ve Zhou’nun Çin’de ikamet ettiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu şahısların özel güvenlik araştırmacıları tarafından Tehdit Grubu 3390, Bronze Union, Emissary Panda, Lucky Mouse, Iron Tiger, UTA0178, UNC 5221 ve Silk Typhoon olarak da bilinen gelişmiş yerleşik tehdit grubu "APT27" ile ilişkili oldukları tespit edilmiştir. Yin ve Zhou, uzun süredir Çin'in kötü niyetli siber faaliyetlerini sürdürmek için kullandığı sistemin parçasıdır. Sayısız Çinli kuruluşa kendilerini bilgisayar korsanı olarak kiralayarak maddi olarak zenginleşmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

Haklarında birçok suçlama var

2014 yılında APT27'ye yönelik başlatılan FBI soruşturması kapsamında 2 iddianame hazırlandığı hatırlatılan açıklamada, "Yin, 2013 ila 2015 yılları arasında gerçekleşen siber suç faaliyetlerinden suçlanırken, Yin ve Zhou 2018 ile 2020 yılları arasında gerçekleşen siber saldırı faaliyetiyle ilgili iddialar kapsamında birlikte suçlanıyorlar" denildi. Yin ve Zhou'nun elektronik dolandırıcılık, kara para aklama, kimlik hırsızlığı ve Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanımı Yasası’nı ihlal ile suçlandığı kaydedilen açıklamada, ödül programının Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Zhou ve şirketi Shanghai Heiying Information Technology'ye karşı uyguladığı yaptırımları tamamlayıcı nitelikte olduğu belirtildi.

İHA

Etiketler abd hükümet hacker çin
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