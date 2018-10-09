Trump'tan flaş Suudi gazeteci açıklaması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalar peşe peşe geldi. ABD Başkanı Donald Trump "Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolduğuna dair haberlerden endişe duyururum" dedi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger ve Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda endişeli olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasından önce Suudi Gazeteci Kaşıkçı için BM, Almanya ve Fransa'dan peş peşe açıklamalar gelmişti.

ALMANYA: AYDINLATILMALI

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaderi konusunda endişeliyiz.” diyen Burger, olayın hızlı şekilde aydınlatılmasının önemli olduğunu ve buna katkı

sağlayacak herkesin yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

Burger, olayla ilgili spekülasyonlara girmeyeceğini de sözlerine ekledi.

FRANSA: ENDİŞELİYİZ

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından endişe duyduğunu belirtti.

Mühll, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haberalınamayan Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'nin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Fransa, tanınmış ve saygın bir Suudi kişilik olan Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından endişe duyuyor." ifadesini kullanan Mühll, olayın bir an önce açıklığa kavuşmasını arzu ettiklerini belirtti.

BM'DEN DE AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin soruları yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiğini belirten Dujarric, “Genel Sekreter, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından son derece endişe duyuyor.” dedi.

Dujarric, Bulgaristan'da yolsuzlukları araştıran gazeteci Viktoria Marinova'nın öldürülmesi de dahil olmak üzere son dönemde yaşanan gazetecilere yönelik şiddet olaylarının oldukça endişe verici olduğunu ifade etti.