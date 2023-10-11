ABD'den Dığu Akdeniz'e 2'nci uçak gemisi

İsrail ile Hamas arasında şiddetlenen çatışmalar sonrasında Washington yönetiminin İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e ikinci bir uçak gemisi göndermeyi değerlendiriyor.

ABD yönetiminin İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e ikinci bir uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiği iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu ikinci geminin gönderilme amacının başka ülkelerin İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara dahil olmasını engellemek olduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin 8 Ekim’de yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmelerin ardından Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına yanıt olarak USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerinin İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların patlak vermesinden bu yana İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı üçüncü telefon görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Biden, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarını “saf kötülük” olarak nitelendirerek, “Bu hayatta, kelimenin tam anlamıyla, saf, katıksız bir kötülüğün dünyada ortaya çıktığı anlar vardır. İsrail halkı bu hafta sonu böyle bir anı yaşadı" dedi.