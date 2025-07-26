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Ankara'da ormanlık alanda yangın

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Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü çevresinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Gölbaşı'nda Eymir Gölü çevresindeki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Karadan söndürme çalışmaları sürerken helikopter de havadan alevlere müdahale etti.

Öte yandan Ankara Valiliği tarafından Eymir Gölü çevresindeki alanlarda bulunan sivillerin tahliyesi için güvenlik güçlerine talimat verildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, alandaki bütün siviller, piknik ve yürüyüş için gelenlerin tahliye edildiğini söyledi. Ekiplerin söndürme ve tahliye çalışmaları sürüyor. 

DHA

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Etiketler ankara orman yangını eymir gölü
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