ABD'den piyasaları karıştıracak açıklama

ABD Senatörü Elizabeth Warren, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı sert sözlerle hedef aldı.

ABD Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın yeniden göreve atanmaması gerektiğini söyledi. Warren, Powell için "tehlikeli bir adam" yorumunda bulundu.

Powell’ın ikinci dönem başkanlığına karşı çıkacağını duyuran Warren, “Siciliniz beni endişelendiriyor. Bankacılık sektörünü riske attınız. Bu, sizin Fed başkanlığı için tehlikeli bir adam olduğunuzu gösteriyor. Bu yüzden yeniden aday olmanıza karşı çıkacağım” dedi.

FED’İN BANKACILIK SEKTÖRÜN İLE İLGİLİ ADIMLARINA TEPKİ

Warren dün Senato’daki bir oturum sırasında yaptığı konuşmada, Powell’ı Fed’in finansal kriz sonrası banka düzenlemelerini sulandırdığını söyledi.

Bankaların şimdiye kadar büyük sorunlardan kaçınabildiklerini ve bu nedenle Powell’ın şanslı olduğunu söyleyen Warren, Powell’a seslenerek, “Şimdiye kadar şanslıydınız. Ancak 2008’de yaşananlar, şans tükendiğinde neler olduğunu gösteriyor” dedi.

Warren, Fed tarafından getirilen kuralsızlaştırmanın, ABD’nin 2008-09 krizinde yaşadığına benzer problemleri tetikleyebileceğini söyledi.

Oturum sonrasında Bloomberg'e konuşan Warren, “Fed Başkanı kapıları kollayan bir muhafız gibi olmalı, bankaların tüm ekonomiyi çökertebilecek riskleri yüklenmesinin önüne geçmeli” değerlendirmesinde bulundu.

Powell, Warren’ın kendisi hakkındaki yorumlarına yanıt vermedi.

POWELL YENİDEN ATANACAK MI?

2018’den beri Fed Başkanı olarak görev yapan Powell’ın görev süresi Şubat ayında sona eriyor. Wall Street, Başkan Joe Biden’ın Powell’ı yeniden aday göstermesini bekliyor ancak bazı sol kanat ve liberal senatörlerin Powell’a bir miktar direnç göstermesi bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı ve eski Fed Başkanı Janet Yellen da Powell'a görevini sürdürmesi konusunda destek verenler arasında.