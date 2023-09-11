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ABD’den ''Rusya - Ukrayna'' açıklaması: Ukrayna’nın 30 günü var

ABD’den ''Rusya - Ukrayna'' açıklaması: Ukrayna’nın 30 günü var
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Ukrayna'nın haziran ayında başlattığı karşı saldırı sürerken ABD'den yeni bir açıklama geldi.

Ukrayna, haziran ayında Rusya'ya yönelik karşı saldırı başlatmıştı. Ancak arada geçen sürede sahada önemli bir kazanım elde edilememesi Batı’nın eleştirilerine maruz kalıyor.

Bu konuyla ilgili ABD Genelkurmay Başkanı'ndan dikkat çekici bir açılama geldi. BBC'ye konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, bölgedeki hava şartlarının ağırlaşmasıyla Ukrayna’nın cephedeki manevra kabiliyetinin azalacağını vurguladı. "Hala savaş için 30 ila 45 günlük makul bir süre var, yani Ukraynalıların işi henüz bitmedi” dedi.

Milley,, savaşın başında, çatışmaların uzun, yavaş ve zaiyata neden olacak öngörüsünün gerçekleştiğini belirtti. Karşı saldırının başarısız olup olmadığını söylemek için çok erken olduğunu, ancak Ukrayna’nın “Rusya’nın ön saflarında çok istikrarlı bir ilerleme sağladığını” söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı bir açıklamada Ukrayna'nın hala inisiyatife sahip olduğunu belirtti.

Üst düzey güvenlik yetkililerinden biri, Ukrayna kuvvetlerinin önümüzdeki kışa kadar saldırmaya devam edebileceğini belirtti.

Askeri İstihbarat Şefi Kyrylo Budanov, karşı saldırının istediğinden daha yavaş ilerlediğini kabul etti.

Rusya'nın savunma hatlarının iyi planlandığını ve yoğun şekilde mayınlarla döşendiğini, bunun da savaş alanındaki durumu "karmaşık" hale getirdiğini söyledi. Ancak soğuk havanın ordunun görmezden gelemeyeceği bir gerçek olmasına rağmen "karşı saldırılar devam edecek" dedi.

Etiketler rusya ukrayna açıklama abd
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