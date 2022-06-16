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ABD'den Ukrayna'ya 1.2 milyar dolarlık yardım

ABD'den Ukrayna'ya 1.2 milyar dolarlık yardım

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 1.2 milyar dolarlık insani ve güvenlik yardımı yapılacağını açıkladı.

Biden, açıklamasında, “Bu sabah, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız ve devam eden savaşını görüşmek üzere Başkan Zelenski ile konuştum. Ukrayna'nın yanında olma taahhüdümüzü yeniden teyit ettim ve ABD'nin 1,2 milyar doların üzerinde ek güvenlik ve insani yardım sağlayacağını paylaştım” dedi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Askeri destek, 18 155 milimetre obüs, 36 bin mermi 155 milimetre mühimmat, 18 taktik araç, Çok Namlulu Roket Sistemi için ek mühimmat, 4 ek taktik araç ve yedek parça ve diğer teçhizatı içeriyor” denildi.

DHA

Etiketler abd joe biden ukrayna
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