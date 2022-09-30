AB'den olağanüstü enerji anlaşması

Avrupa Birliği Enerji Bakanları, elektrik kesintileri ve enerji firmalarına uygulanacak vergiler noktasında anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği Enerji Bakanları Brüksel'de olağanüstü toplandı. Bakanların AB içinde yüksek enerji fiyatlarına müdahale etmek ve faturalarını ödeyemeyen vatandaşlar için destek sağlanması konusunda anlaştıkları bildirildi. Konuya ilişkin AB Konseyi tarafından yayınlanan resmi açıklamada, "AB Enerji Bakanları bugün, yüksek enerji fiyatlarına yönelik anlaşmaya vardı. Elektrik talebini azaltmak ve enerji sektörünün fazla gelirlerini nihai müşterilere döndürmek ve yeniden dağıtmak için ortak önlemler getiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Çekya Enerji Bakanı Jozef Skela, anlaşmaya dair açıklamasında, Rusya'nın enerji kaynaklarını sürekli silah olarak kullanmasına karşı birleşik bir cephe oluşturmak için son derece hızlı, koordineli ve dayanışmacı bir şekilde çalışıyoruz. Bugün varılan anlaşma, Avrupa vatandaşları ve şirketlerini rahatlatacak. Üye devletler, enerji sektöründen elde edilen fazla karları faturalarını ödemekte zorlananlara yeniden dağıtacak'' ifadelerini kullandı.

AB Konseyi tarafından yapılan resmi açıklamada, ilk olarak elektrik talebinin azaltılmasına vurgu yapılırken, “Yoğun saatlerde elektrik tüketiminin yüzde 5'lik zorunlu bir azaltma hedefi kabul edildi. Üye ülkeler, talebi azaltacakları 1 Aralık 2022 ile 31 Mart 2023 arasındaki yoğunluk saatlerinin yüzde 10'unu belirleyecekler” denildi.

İkinci olarak alt marjinaller için piyasa gelirlerinin üst sınırı getirilmesi konusunda ise;

"Konsey, yenilenebilir enerji, nükleer ve üreticilerinin elde ettiği karlara üst sınır uygulanmasını kabul etti. Bu işletmeler, son aylarda maliyetleri artmadan beklenmedik şekilde büyük mali kazançlar elde etti. Bunun nedeni, şu anda elektriğin nihai fiyatını şişiren fiyat belirleyici kaynaklar olarak kömür ve gazın rolüdür" ifadeleri kullanıldı.

Fosil yakıt sektörü için dayanışma vergisi kabul edildi

AB üye devletlerinin enerji bakanlarınca varılan anlaşmaya göre yeni vergi getirileceği bildirildi. Konuya ilişkin olarak açıklamanın devamında, ''Üye ülkeler, ham petrol, doğal gaz, kömür ve rafineri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin kârlarına zorunlu bir geçici dayanışma katkısı belirlemeyi kabul etti. Dayanışma katkısı, 2022 ve/veya 2023'te başlayan mali yılda ulusal vergi kurallarına göre belirlenen ve 2018'den bu yana yıllık ortalama vergilendirilebilir karın yüzde 20'lik artışının üzerinde olan vergilendirilebilir kazançlar üzerinden hesaplanacaktır. Dayanışma katkısı, üye ülkelerde geçerli olan düzenli vergi ve harçlara ek olarak uygulanacaktır. Üye devletler, yönetmeliğin amaçlarıyla uyumlu olmaları ve en azından karşılaştırılabilir gelirler sağlamaları koşuluyla, dayanışma vergisine eşdeğer ulusal önlemleri koruyabilirler. Üye devletler, dayanışma katkısından elde edilen geliri, hanelere ve şirketlere mali destek sağlamak ve yüksek perakende elektrik fiyatlarının etkilerini azaltmak için kullanacaklar'' denildi.

AB içindeki KOBİ'ler için de enerji desteği konusunda anlaşıldığı bildirildi. Buna göre başvuru şartı olmak üzere KOBİ'ler bazı enerji indirimlerinden yararlanabilecek. Açıklamanın sonunda değinilen konuya ilişkin olarak ise, “Konsey, üye devletlerin, yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele eden KOBİ'leri daha fazla desteklemek için küçük ve orta ölçekli işletmelere elektrik tedariki için geçici olarak bir fiyat belirleyebileceğini kabul etti. Üye devletler ayrıca, istisnai ve geçici olarak elektrik arzı için maliyetin altında bir fiyat belirleyebileceklerini de kabul ettiler. Tedbirler geçici ve olağanüstü niteliktedir. 1 Aralık 2022'den 31 Aralık 2023'e kadar geçerli olacaklardır. Enerji tüketimini azaltma hedefleri 31 Mart 2023'e kadar geçerli olacak. Zorunlu piyasa gelirleri tavanı 30 Haziran 2023'e kadar geçerli olacak'' ifadelerine yer verildi. Açıklamanın sonunda ise detay verilmeksizin üyelerden GKRY ve Malta için özel muafiyetler olacağı bildirildi.