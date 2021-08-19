Afgan komandoları Taliban’a karşı direniyor!

ABD ve İngiltere SAS komandaları tarafından eğitilen Afgan komandaları, Taliban'ın zulmüne karşı tekrardan bir araya gelmeye başladı.

Afganistan’ın 34 şehrinden Taliban’a yenik düşmeyen tek vilayet olan Penşir Vadisi’nde ABD ve İngiliz SAS komandoları tarafından eğitilmiş olan Afgan komandoları tekrardan bir araya gelmeye başladı.

Kendisini ülkenin yeni yasal lideri olarak tanıtan Afganistan’ın Başkan Yardımcısı Emrullah Salih direnişe katılmak isteyenlere resmî Twitter hesabı üzerinden seslendi:

“Direnişe katılın. Talibanlı teröristlere hiçbir zaman ve hiçbir koşul altında boyun eğmeyeceğim.”

Söylentilere göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani 169 milyon dolar dolu çantaları ile ülkesini terk ettikten sonra Başkan Yardımcısı Emrullah Salih direniş yemini etti. Direnişe katılanlar arasında Afgan komandoları ve şu anda Taliban tarafından ateşe tutulan Özel Kuvvetler yer arıyor. Özel birliklerden oluşan direnişçiler son damla kanları akana kadar Taliban’a karşılık vereceklerini söylüyor.

Daha önce 90’larda da Taliban örgütüne karşı savaşmış olan Kuzey İttifak’ı (Northern Alliance) 2001’den beri ilk kez harekete geçmiş durumda. Daha önce El Kaide tarafından suikaste kurban gidene kadar Ahmed Mesud’un liderlik ettiği Kuzey İttifak’ı, dağlı bölgeleri ve dar yolları ile önemli bir stratejik bölge olan Penşir Vadisi’nde direnişe devam ediyor.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/15906696/sas-afghan-commandos-resistance-taliban/

Gerçek Gündem