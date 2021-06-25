Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, en az 6 yaralı
Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı bir saldırgan yoldan geçenlere saldırdı. Saldırıda 3 kişi ölürken, en az 6 kişi de yaralandı.
Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı bir saldırganın, şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi de yaraladığı bildirildi.
SALDIRGAN BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI
Yerel basında yer alan haberlere göre polis, saldırganı bacağından vurarak durdurdu.
Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.
Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.
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