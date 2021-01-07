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  3. 07 Ocak 2021 17:40

Almanya'da fırtınaya ''Ahmet'' adı verildi

Almanya'da yeni bir düzenleme ile meteorolojik olaylara yabancı isimler de verilebilecek. Bu kapsamda 2021'de kar getiren yılın ilk alçak basınç cephesine "Ahmet" ismi verildi.

Almanya'da fırtınaya ''Ahmet'' adı verildi
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Yabancı düşmanlığının tırmanışa geçtiği Almanya'da anlamlı bir proje başlatıldı.

Irkçılıkla mücadele eden "Yeni Alman Medyacılar" adlı kuruluş bu yıl ülkede gerçekleşecek önemli hava olaylarının telif haklarını satın aldı.

Alman Meteoroloji Dairesinden satın alınan 14 alçak ve yüksek basınç cephelerine, ülkede yaygın olan Ahmet, Cemal, Goran, Dimitrios gibi yabancı isimler verildi.

Bu kapsamda yılın kar getiren ilk alçak basınç cephesinin adı "Ahmet" oldu.

Proje ile Almanya'daki kimlik çeşitliliğinin topluma daha iyi yansıtılması amaçlanıyor.

Alman Meteoroloji Dairesi, isim haklarını 2 ile 3 bin TL arasında satıyor.

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