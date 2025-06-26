  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'li belediye başkanı CHP'den istifa etti

CHP'li belediye başkanı CHP'den istifa etti

CHP'li belediye başkanı CHP'den istifa etti
Güncelleme:

Yalova'da Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Kamuoyunda bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Fazlaca açıklamasında, “6 yıldır ailemden, sosyal yaşamımdan, maddi ve manevi imkanlarımdan feragat ederek sürdürdüğüm bu onurlu mücadelede, başım dik bir şekilde CHP'nin en zorlu şartlarında yılmadan, tüm gücümle mücadele ettim. Bu kişisel hırs ve egoların üst yönetimlere aktarılmasına rağmen, sadece dinleyici sıfatıyla hiçbir idari yaptırımda bulunmayan CHP Yalova İl Başkanlığı, benimle ilgili kamuoyu paylaşımında bulunmuştur. Bu paylaşımın, benim dün partiden istifamı, e-devlet üzerinden verdiğim istifa beyanından sonra yapılmış olması çok manidar” dedi.

DHA

text-ad
Etiketler ak parti CHP chp'li belediye başkaın yalova altınova belediyesi altınova belediye başkanı yasemin fazlaca
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu yerli SİHA ANKA III acil iniş yaptı Türkiye'nin gökyüzündeki gururu yerli SİHA ANKA III acil iniş yaptı CHP lideri Özel'in ''tarihte bir ilk'' diyerek açıkladığı seçim anketinin detayları ortaya çıktı CHP lideri Özel'in ''tarihte bir ilk'' diyerek açıkladığı seçim anketinin detayları ortaya çıktı Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un 15 yaş küçük eşi güzelliğiyle baş döndürdü Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un 15 yaş küçük eşi güzelliğiyle baş döndürdü Türkiyemizin yeşil ile mavinin kesiştiği tüm noktalar turizme açıldı Türkiyemizin yeşil ile mavinin kesiştiği tüm noktalar turizme açıldı ÖTV düzenlemesiyle hangi araçların fiyatı artacak? ÖTV düzenlemesiyle hangi araçların fiyatı artacak? Yeni vergi paketi Meclis komisyonundan geçti; Otomobillerde ÖTV oranları değişiyor! Yeni vergi paketi Meclis komisyonundan geçti; Otomobillerde ÖTV oranları değişiyor! DEM Partili vekil Meclis kürsüsünden Kürtçe beddua etti DEM Partili vekil Meclis kürsüsünden Kürtçe beddua etti Yöneticisinden hamile çalışanına mide bulandıran tepki: ''Ben sana sevişmek yok demedim mi?'' Yöneticisinden hamile çalışanına mide bulandıran tepki: ''Ben sana sevişmek yok demedim mi?'' Sanayiye kadın eli değdi: O oto sanayinin 13 yıllık Nurten ustası... Sanayiye kadın eli değdi: O oto sanayinin 13 yıllık Nurten ustası... Kılıçdaroğlu ''yandaş medya''da: ''CHP'yi 13 yıl ben yönettim, kayyuma teslim etmem'' Kılıçdaroğlu ''yandaş medya''da: ''CHP'yi 13 yıl ben yönettim, kayyuma teslim etmem''
18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi! 18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi! Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko oldu! Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko oldu! İzmir'deki büyük orman yanbını sürüyor: Çok sayıda ev tahliye edildi! İzmir'deki büyük orman yanbını sürüyor: Çok sayıda ev tahliye edildi! Vergi yasası tepkisi için halk sokağa döküldü: Onlarca yaralı var! Vergi yasası tepkisi için halk sokağa döküldü: Onlarca yaralı var! Şener Şen'in filmi gerçek oldu: İtalya diye Karasu'ya getirildiler! Şener Şen'in filmi gerçek oldu: İtalya diye Karasu'ya getirildiler! Bunaltan sıcaklara mola: Şemsiyelerinizi hazırlayın; yağmur geliyor! Bunaltan sıcaklara mola: Şemsiyelerinizi hazırlayın; yağmur geliyor! Zammın yarısı silindi, yarısı kaldı... Akaryakıt fiyatlarına toplam 7,28 TL indirim geldi! Zammın yarısı silindi, yarısı kaldı... Akaryakıt fiyatlarına toplam 7,28 TL indirim geldi! Marmara Denizi'nde bir korkutan deprem daha Marmara Denizi'nde bir korkutan deprem daha