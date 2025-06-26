Türkiyemizin yeşil ile mavinin kesiştiği tüm noktalar turizme açıldı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir yönetmelik değişikliği ile ormanların kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan kısımları da turizme açılacak...
Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik"in 12. maddesine eklenen fıkra ile bu alanların "kamu kullanımına açık olmak şartıyla" kullanma izni verilerek tahsis sınırları içerisine dahil edilebileceği belirtildi.
Tasarruf hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilenorman alanları ile ilgili yönetmeliğe eklenen hüküm şu şekilde:
"Bakanlığa tasarruf hakkı verilen orman alanlarından kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanlar, kamu kullanımına açık olmak şartıyla, kullanma izni verilmek suretiyle tahsis sınırları içerisine dahil edilebilir."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol