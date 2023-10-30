  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa ülkesinde savaş alarmı: ''Hazır olmalıyız''

Almanya'da savaş alarmı: ''Hazır olmalıyız''

Almanya'da savaş alarmı: ''Hazır olmalıyız''
Güncelleme:

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman toplumunun ve silahlı kuvvetlerinin Avrupa'da olası bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Alman ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının Almanya için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bu savaşın siyaset ve toplumda bir "zihniyet değişikliği" getirmesi gerektiğini ifade eden Pistorius, "Avrupa'da bir savaş tehdidi olabileceği fikrine alışmalıyız ve bu da savaşa hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor. Kendimizi savunmaya hazır olmalı ve Alman silahlı kuvvetlerini ve toplumunu buna hazırlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Pistorius, Almanya'nın savunma harcamalarını artırması ve silahlı kuvvetlerini modernize ederek yeni güvenlik sorunlarıyla baş edebilecek hale getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Etiketler Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius silahlanma savaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tebrik töreninde Erdoğan'ın zor anları
Türk donanmasının gövde gösterisi Yunan'ı ürküttü!
Dolar, Euro ve altın haftaya yükselişle başladı
Memur ve emekli maaşına zamda yeni oran
Atanamayıp, iş bulamayınca ''diplomalı hıyarcı'' oldu
Yükselişe geçen altın fiyatları için uzman isimden ''kazanma ayı değil'' uyarısı
Kiraya yüzde 25'in üzerinde zam için emsal karar
Gelini gören şaşırdı... Burası düğün salonu değil noter...
Hamas'ın kaçırdığı Shani Louk hayatını kaybetti
Türkiye'nin yeşil cenneti cehenneme döndü...