Araplar bir tabuyu daha yıktı: Ülkenin ilk bira fabrikası

Birleşik Arap Emirlikleri ilk bira fabrikasını Abu Dabi'de açtı. Yeni bira fabrikası, onlarca yıllık alkol yasağından kesin bir kopuşun sinyallerini veriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, alkol üretimine getirilen onlarca yıllık kısıtlamaların ardından Abu Dabi'de ilk bira fabrikasını açtı.

OdaTV'nin The Middle East Eye'i kaynak göstererek duyurduğu habere göre Craft by Side Hustle adlı küçük bir bira fabrikası ve gastropub içeren tesis Cumartesi günü Galleria Al Maryah Island alışveriş merkezinde açıldı.

Side Hustle Brews and Spirits kurucu ortağı Chad McGehee açılış öncesinde yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Yerel bira üretim sektörünün kurucuları olarak bize verilen sorumluluğun farkındayız ve Abu Dabi'nin ilk bira üretim tesisini açmaktan dolayı hem gururlu hem de heyecanlıyız," dedi.

Alkol, 1971'de kurulduğundan bu yana BAE genelinde kısıtlanmış olsa da, farklı emirlikler farklı düzeylerde yasağı sürdürmüştür.

Dubai, alkol tüketimine ilişkin yasaların daha az bağlayıcı olması nedeniyle on yıllardır önde gelen bir ticaret ve turizm merkezi olmuştur.

Ocak ayında emirlik, batılı turistlere ve gurbetçi sakinlere bir çağrı olarak görülen alkol satışlarına uygulanan yüzde 30'luk vergiyi askıya aldı.

Yerel haberlere göre, askıya alma işlemi başlangıçta bir yıllık bir deneme süresi için geçerli olacak.

Öte yandan Şarika Emirliği'nde alkol tüketimi halen tamamen yasak.

Side Hustle bira fabrikası, Abu Dabi'de alkol ruhsatı sahiplerinin alkollü içecekleri yerinde tüketmek üzere mayalamasına izin veren kanun değişikliği kapsamında açılan ilk bira fabrikası oldu.