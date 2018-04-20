Atlantis rüyası gerçek oluyor: Gezegenin ilk deniz altı oteli

Maldivler'deki Rangali Adası'nda bulunan Conrad Maldives Randali Island Oteli'nin bir parçası olarak dünyanın ilk deniz altı oteli yapılıyor. Bu yılın sonunda bitecek olan su altı rezidansını tercih eden tatilciler Hint Okyanusu'nun gizemli faunasında ve bitki örtüsünün tam göbeğinde uyuyacak. Deniz seviyesinin 5 metre altında olsa da otel odalarının konforu sarayları aratmıyor. Dairelere büyük bir banyo, kral boyu yataklar, giyinme bölümü, salon oldukça minimalist bir anlayışla yerleştirilmiş. Deniz altı manzarası, balıklar, su altı bitki örtüsü ve deniz yüzeyinden süzülen güneş ışığı dinlenmek için güzel bir ortam oluşturuyor. Ancak rezidanstaki villalar sadece denizaltını görmüyor. Dairelerin arka tarafından denizin üstünü ve gün batımını gören bir bölüm de bulunuyor ve ziyaretçiler buradan denize girebiliyor. Görenleri büyüleyen rezidanslara ise Madivler'de konuşulan Divehi dilinde "mercan" anlamına gelen Muraka adı veriliyor. İnşaat şirketi Crown Company yapıyı denizde yaşayan canlıların hayatını tehlikeye atmayacak şekilde tasarladı.



Projenin baş mimarı Ahmed Saleem, "Müşterilerimize yenilikçi ve eşsiz deneyimler sunma arzumuz bizi gezegenin ilk su altı otelini yapmaya teşvik etti. Amacımız Maldivler'i yeni bir perspektiften görmelerini sağlamak" diye konuştu.