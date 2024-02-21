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Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar
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Avrupa Birliği Konseyi, Rusya'ya uygulanacak 13'üncü yaptırım paketi üzerinde anlaşma sağlandığını duyurdu.

Açıklamada “AB Büyükelçileri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı çerçevesinde 13. yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaştı. Bu paket AB tarafından onaylanan en geniş kapsamlı paketlerden biridir. Yazılı bir prosedürden geçecek ve 24 Şubat'ta resmen onaylanacak” denildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek “Putin'in savaş makinesini küçültmeye devam etmeliyiz. Toplam 2000 listeleme ile Kremlin üzerindeki baskıyı yüksek tutuyoruz. Ayrıca Rusya'nın insansız hava araçlarına erişimini daha da azaltıyoruz” dedi.

DHA

Etiketler Avrupa Birliği Rusya yaptırım paketi
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