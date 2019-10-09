Almanya'da sinegoga kanlı saldırı: 2 ölü

Almanya'nın Halle kentinde Yahudi mezarlığının da bulunduğu bir sinagogun önünde saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alman polisi, Yahudi mezarlığına doğru el bombası atıldığını ve otomatik silahla ateş edildiğini duyurdu.

Saldırganın daha sonra Leipzig kenti yönüne doğru kaçtığı belirtiliyor.

Alman polisi Halle kentinde ikamet edenler için uyarıda bulunarak, evlerinde ya da oldukları güvenli noktalarda kalmalarını istedi.