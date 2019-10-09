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  4. 09 Ekim 2019 14:37

Almanya'da sinegoga kanlı saldırı: 2 ölü

Almanya'nın Halle kentinde bir sinagoga el bombası ve otomatik silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya'da sinegoga kanlı saldırı: 2 ölü
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Almanya'nın Halle kentinde Yahudi mezarlığının da bulunduğu bir sinagogun önünde saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alman polisi, Yahudi mezarlığına doğru el bombası atıldığını ve otomatik silahla ateş edildiğini duyurdu.

Saldırganın daha sonra Leipzig kenti yönüne doğru kaçtığı belirtiliyor.

Alman polisi Halle kentinde ikamet edenler için uyarıda bulunarak, evlerinde ya da oldukları güvenli noktalarda kalmalarını istedi.

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