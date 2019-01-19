Eşcinsellere saldıran Türklere ceza yağdı

Londra’daki Türk mahalllesi “Hackney’in sahipleri” olduğunu iddia eden Türk çete, eşcinsellere asit ile saldırırken kameralara yakalandı.

Masum insanlara karşı Mayıs 2018'de gerçekleşen kalleşçe saldırıda bir kurbanın kafatası çatlamış ve gözlerinde asit yanığı oluşmuştu.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre dokuz Türk asıllı sanık yargılanmış ve yedisi tutuklanırken ikisi hakkındaki karar ertelenmiştir.

Odatv'den Alpay Tekin'in dış basından çevirdiği habere göre olay, çete üyelerinin eşcinsellerin gittiği bir barın çıkışında arabasında oturan bir kurbanın yanına gelmeleri ile başladı. Onur Ardıç (27) kurban ile tartışmaya başladığında, diğer çete üyeleri kurbanın etrafını sardı ve Mustafa Kızıltan (30) kurbana yumruk attı.

Eşcinsel bardan çıkan kişiler araya girip engel olmak istediler ancak çete üyeleri bardan çıkanlara yönelerek bir kişiye saldırdılar. Daha sonra sokaktaki vatandaşlar ve çete üyeleri arasında arbede çıktı.

Birkaç kurban kaçmaya çalıştı ancak Hüseyin Önel elindeki asit şişesi ile kurbanlara asit attı.

Çeteciler olay mahalliden araba ile kaçarlarken eşcinsellik aleyhine sloganlar attılar.

Olayların başlamasında rol alan arabadaki şahıs bulunamadı.

Hackney mahallesinden Hüseyin Önel zararlı madde ile ağır yaralamaya sebep olan saldırdan 17 yıl hapis cezası ve olası 3 yıl uzatma cezası aldı.

Hackney’den Öner Ardıç 17 yıla mahkûm olurken, yine Hackney’li Mehmet Tekağaç (30) 14 yıl 6 ay mahkumiyet aldı. Her ikisinin mahkumiyet sebebi ağır yaralamaya sebep olan zararlı madde ile saldır. İkili hakkında ayrıca olası üç yıl uzatma cezası verildi.

Kuzey Londra’daki Barnsbury mahallesinden Güven Ulaş, huzuru bozmaktan 30 ay hapis cezası verildi.

Hackney mahallesinden Mustafa Kızıltan (30) huzuru bozmaktan 27 ay, tehlikeli araç kullanmaktan 9 ay hapis cezası alırken, Serkan Kızıltan huzuru bozmaktan 18 ay hapis cezası aldı.

Kuzey doğu Londra’daki Hoxton mahallesinden ümit Kaygısız huzuru bozmak ve telefon gasp etmeye çalışmaktan 28 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzey Londra’da bulunan Canonbury mahallesinden Yaşam Erdoğan (24) ve East Ham mahallesinden Turgut Adakan huzuru bozmaktan 18 ay ceza aldılar. Aldıkları cezalar 2 yıl ertelendi.

İngiltere kanunlarına 17 yıl alan bir hükümlü 5 yıl sonra şartlı tahliye ediliyor.





