Öldürüp şenlik ateşinde yaktılar !

İngiltere bu davayı konuşuyor. Moda tasarımcısı, Fransız dadısını öldürmekle suçlanıyor.

Moda tasarımcısı Sabrina Kouder (35) ve erkek arkadaşı Ouissem Medouni (40) iddiaya göre Fransız dadıları Sophie Lionnet'i öldürdü.

Erkek arkadaş Medouni, cinayetin ardından 21 yaşındaki genç kadının cansız bedenini Londra- Wimbledon'daki evlerinin bahçesinde yer alan şenlik ateşinde yaktı ardından da kokuyu bertaraf etmek için üzerinde tavuk pişirdi.

Dav esnasında Medouni jüriye, genç dadıyı ne kendi elleriyle öldürdüğünü ne de Kouider ile plan yaptığını söyledi.

Medouni ayrıca Sabrina Kouder ile ilişkilerinde dominant olanın Sabrina olduğunu, ruh halinin her saniye iyi ve kötü değiştiğini belirtterek; "Geçen senelerde her sabah yataktan çıktığında nedensiz yere çığlıklar atıyordu. Beni rüyasında başka bir kadınla birlikte gördüğünde de bu rüyayı gerçekmiş gibi düşünüp kafasında hikayeler yaratıyordu" dedi.