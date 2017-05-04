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  1. 04 Mayıs 2017 14:37

Aylan Kürdi'nin resmi Finlandiya parasında

Finlandiya, dünyayı sarsan Aylan Kürdi'nin fotoğrafını hatıra paralarında kullandı.

Aylan Kürdi'nin resmi Finlandiya parasında
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Finlandiya hükümeti, 2015 yılında Ege Denizi'nde boğularak yaşamını yitiren ve cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi'nin fotoğrafını milli paranın üzerine bastı.

NTV'nin haberine göre, bu uygulama ile ülkenin kuruluşunun kutlamaları ve anmaları çerçevesinde, insan haklarına saygınlık için küresel adalete dikkat çekmek istedi.

Aylan Kurdi 2 Eylül 2015'te ailesi ile birlikte Türkiye'nin Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos adasına şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve beş yaşındaki kardeşi ile birlikte boğularak 3 yaşında hayatını kaybetmişti.

Finlandiya sadece 626 mülteciyi ülkesine kabul etti.

finlandiya , aylan kürdi , milli para