HDP milletvekili Mehmet Ali Aslan'a gözaltı şoku
HDP milletvekili Mehmet Ali Aslan'a gözaltı şoku
Şırnak'ta üs bölgesine saldırı girişimi !
Şırnak'ta üs bölgesine saldırı girişimi !
Kral böyle yakalandı ! Cezası var...
Kral böyle yakalandı ! Cezası var...
Teröristler kaçıyor JÖH kovalıyor: 1 asker yaralı
Teröristler kaçıyor JÖH kovalıyor: 1 asker yaralı
Gazeteci Oğuz Güven hakkında flaş karar !
Gazeteci Oğuz Güven hakkında flaş karar !
PKK'lı teröristler gazeteci kaçırdı
PKK'lı teröristler gazeteci kaçırdı
Ordu'da 7 katlı otel alev alev yanıyor
Ordu'da 7 katlı otel alev alev yanıyor
TRT'nin yeni Genel Müdürü belli oldu
TRT'nin yeni Genel Müdürü belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 15 Mayıs 2017 22:31

Azerbaycan hava savunma füze sistemini imha etti

Azerbaycan, Ermenistan'ın hava savunma füze sistemini imha etti.

Azerbaycan hava savunma füze sistemini imha etti
A+ A-

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait "OSA" hava savunma füze sistemini vurarak imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Fuzuli-Hocavend yönünde hava sahasını kontrol altına almaya çalışan "OSA" hava savunma füze sisteminin Azerbaycan askerlerince vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, tam isabet alan füze sisteminin ve görevlilerin imha edildiği belirtildi. Bakanlık, füze sisteminin imha edildiği anın görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

Beş kişilik ekiple yönetilen "OSA" füze sistemleriyle 45 kilometre yarıçapındaki hava sahası kontrol edilebiliyor ve atılan füzelerle 9 kilometre uzaklıktaki hedefler vurulabiliyor.

AA

ermenistan , imha , hava savunma füze sistemi , azerbaycan