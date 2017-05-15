Azerbaycan hava savunma füze sistemini imha etti

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait "OSA" hava savunma füze sistemini vurarak imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Fuzuli-Hocavend yönünde hava sahasını kontrol altına almaya çalışan "OSA" hava savunma füze sisteminin Azerbaycan askerlerince vurulduğu bildirildi.



Açıklamada, tam isabet alan füze sisteminin ve görevlilerin imha edildiği belirtildi. Bakanlık, füze sisteminin imha edildiği anın görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.



Beş kişilik ekiple yönetilen "OSA" füze sistemleriyle 45 kilometre yarıçapındaki hava sahası kontrol edilebiliyor ve atılan füzelerle 9 kilometre uzaklıktaki hedefler vurulabiliyor.